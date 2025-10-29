Žinoma kaunietė, vieniša mama su dukra liko be pastogės: ugnis pasiglemžė žirgyną, namus ir brangius augintinius

Socialiniame tinkle „Facebook“ apie įvykį pranešė buvusi dainininkė, šokių trenerio Kęstučio Baranausko žmona Toma. Pasak jos, gaisras nuniokojo draugės – vienišos mamos – namus ir paliko motiną su dukra be pastogės. Savo įrašu T. Baranauskienė sutiko pasidalyti ir su portalo skaitytojais.
„Mano artimai draugei, atsitiko baisi nelaimė. Labai visų prašau pagelbėti kuo tik galite. Mama su dukryte neteko namų, pragyvenimo šaltinio/darbo – nes viskas ką ji taip mylėjo ir dėl ko stengėsi – dingo su liepsnomis…“.
Žinoma kaunietė pasidalino ir pačios V. Skritulskaitės įrašu, kurios žirgyne buvo apie dvidešimt jos mylimų ristūnų.
„Dar visai neseniai ašaros riedėjo, kai kitą žirgyną apėmė liepsnos. Žinojau, kad tai labai baisu. Ugnis negaili nieko.
Šįkart, sunkiai rinkdama žodžius, rašau, kad ugnis iš mūsų pasiėmė viską. Pasiėmė mūsų Žvaigždelę. Daugiau nebegirdėsim jos niurnėjimo ir mažų pėdučių trepsėjimo. Ji išgyveno net 18 metų, o galiausiai žuvo liepsnose.
Nuoširdžiai dėkoju gaisrininkams, kurie jos ieškojo atvira liepsna degančiam name, nepaprastai dėkoju paramedikams, kurie padėjo ją gaivinti. Ačiū už nuoširdų žmogiškumą.
Nebeliko ir kačiukų, mažieji gynėsi kaip galėjo, pasislėpdami giliausiuose kampeliuose… Bet ugnis juo surado ir ten.
Ugnis pasiėmė ne tik daiktus, ugnis pasiėmė mūsų atsiminimus, dokumentus, nuotraukas, žirgų pasus – viską paversdama degėsiais.
Galiu Dievui padėkoti, kad gaisras kilo ryte, kai dukra jau buvo mokykloje, nenoriu galvoti, kas būtų, jeigu jos kambarys būtų užsiliepsnojęs gerą valandą anksčiau.
Žirgai sustingę stebėjo į dangų kylančius juodus dūmus, kol viskas nurimo ir kieme liko tik beviltiškas katės mėginimas prisišaukti savo vaikus.
Namų netekome ne tik mes, namų neteko šunys, katės ir triušiai, be stogo liko vištytės…
Ir tik tokiomis akimirkomis supranti, kad esi nepaprastai laiminga, nes esi gyvas tu, gyvas tavo vaikas. Tokiu metu negali daugiau nieko prašyti, tik dėkoti likimui…
Tikiu, kad po truputį atstatysime savo namus ir sugrįšime į darbus dar stipresni ir vieningesni“.
Šiuo metu Viktorijai ir jos dukrai reikalingą paramą galima pervesti:
VšĮ Senojo ąžuolo arklidė
LT817300010189870860
Parama