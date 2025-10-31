Ramų Lenkijos kaimą sukrėtė tragedija: 13-metis žiauriai nužudė savo brolį

Preliminarios tyrėjų išvados rodo, kad 13-metis naktį peiliu užpuolė miegantį 17-metį brolį.
Vieno iš kaimynų teigimu, tragedijos ištikta šeima buvo visiškai eilinė. Po truputį aiškėja pirmosios kraupaus nusikaltimo detalės.
Spalio 29 d. apie 3 val. nakties policija gavo pranešimą, kad namuose peiliu sužalotas 17-metis berniukas. Berniukas mirė po kelių valandų ligoninėje.
13-metis savo broliui smogė peiliu apie 40 kartų.
Įtariamasis buvo nuvežtas į nepilnamečių sulaikymo centrą. Buvo paimti mėginiai, siekiant nustatyti, ar jis nebuvo apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų. Yra žinoma, kad tą naktį jų tėvai taip pat buvo namuose su broliais.
Abu broliai lankė mokyklas Vola Osovinskoje. Vyresnysis mokėsi žemės ūkio technikos mokykloje, jaunesnysis lankė vidurinę mokyklą. Abi mokyklos planuoja surengti susitikimus su psichologais, kuriuose taip pat dalyvaus tėvai.
Anksčiau policija į šeimos namus nebuvo kviesta.
Kaimo gyventojai sukrėsti.
„Niekada nebūčiau pagalvojęs, kad gali įvykti tokia tragedija. Tai buvo normali šeima, abu berniukai lankė mokyklą, jų tėvas dirbo statybose. Ten visada buvo ramu“, – sakė kaimo gyventojas, žurnalistų sutiktas prie vietinės parduotuvės.
Parengta pagal fakt.pl