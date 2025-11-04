Atostogos turistų pamėgtoje saloje baigėsi tragedija: be priežiūros palikta 3-metė rasta be sąmonės viešbučio baseine

Tragedija įvyko spalio 14 dieną Larde – pajūrio kurorte Rodo saloje. Mergaitė, vardu Matilda, atostogavo su šeima. Mažylė buvo rasta be sąmonės viešbučio komplekso baseino dugne. Manoma, kad tuo metu ją prižiūrėti turėjęs 44 metų dėdė buvo ją palikęs vieną maždaug dešimčiai minučių.
Britų gydytojas, buvęs įvykio vietoje, puolė į baseiną gelbėti mergaitės ir atliko gaivinimą iki atvykstant greitosios pagalbos medikams.
Matilda buvo nugabenta į Rodo bendrosios ligoninės reanimacijos skyrių, kur jai atlikta intubacija. Vėliau ji perkelta į Kretą, o po to – į Jungtinę Karalystę, tačiau mergaitės išgelbėti nepavyko.
Mergaitė mirė sekmadienį Anglijos ligoninėje, po kelių dienų intensyvaus gydymo Rodo ir Kretos ligoninėse, kai buvo parskraidinta namo.
Po įvykio policija sulaikė jos 44 metų dėdę ir 54 metų kelionių agentūros vadovą, atsakingą už viešbučio svečius. Kartu su jais dėl vaiko mirties kaltinimai pateikti ir 57 metų viešbučio savininkui bei viešbučio direktoriui.
Kaip paaiškėjo tyrimo metu, viešbutyje buvo nustatyta didelių saugumo trūkumų – prie baseino nebuvo gelbėtojo, trūko gelbėjimo įrangos, o baseiną prižiūrėti paskirto atsakingo asmens taip pat nebuvo.
Tragiškai žuvusios mergaitės dėdės advokatas Antonis Zervasas teigia, kad jo klientas „nematė ir nebuvo šalia vaiko“. Tuo metu viešbučio vadovo advokatas tikina, jog baseinas nėra pakankamai didelis, kad pagal įstatymą prie jo privalėtų budėti gelbėtojas.
Policija peržiūrėjo vaizdo kamerų įrašus, siekdama išsiaiškinti įvykio aplinkybes. Tyrimas, anot pareigūnų, vis dar vyksta. Mergaitę pirmoji pastebėjo moteris, gulėjusi ant gulto prie baseino. Ji ją ištraukė iš vandens ir iškvietė pagalbą.
Gydytojai dar pirmosiomis mergaitės hospitalizacijos dienomis šeimai pranešė, kad jos patirtas smegenų pažeidimas yra negrįžtamas. Ligoninės direktorius Michalis Sokorelosas jos būklę apibūdino kaip „smegenų mirtį“.
„Akivaizdu, kad vaikas vandenyje buvo ilgą laiką“, – sakė jis.
Parengta pagal themirror.co.uk
žuvo vaikasRodo salaGraikija
