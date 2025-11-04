Namuose neradusi 8-mečio mama pajuto blogą nuojautą: netrukus paaiškėjo tragiška žinia

Leidiniui „Nordkurier“ berniuko mama sakė, kad nenori, jog Fabianas būtų pamirštas. Todėl paprašė žiniasklaidos neuždengti sūnaus veido nuotraukose – ji nori, kad žmonės prisimintų jos mylimą sūnų tokį, koks jis buvo.
Kaip skelbė vietos žiniasklaida, spalio 10-ąją Fabianas nėjo į mokyklą, nes prastai jautėsi. Kai motina grįžo iš darbo, berniuko jau nebebuvo. Moterį iškart apėmė bloga nuojauta, kuri vėliau pasitvirtino.
Po kelių dienų, spalio 14-ąją aštuonmečio kūnas buvo rastas miško teritorijoje. Tyrėjai nustatė, kad Fabianas buvo nužudytas.
Miestą suvienijo skausmas
Praėjus maždaug dviem savaitėms po aštuonmečio Fabiaano mirties, ketvirtadienio vakarą, spalio 30-ąją, Güstrovo Šv. Marijos bažnyčioje susirinko šimtai žmonių – čia vyko gedulingos pamaldos, skirtos žiauriai nužudyto berniuko atminimui.
Miesto meras Sascha Zimmermannas savo kalboje prisiminė „mielą, linksmą berniuką“, kuris dažnai važinėdavo dviračiu po miestą. Pamaldų metu kaip pagarbos ženklas parodyti ir Fabiano futbolo klubo marškinėliai su numeriu 15.
Pamaldų metu buvo perskaitytos užuojautos žinutės, kurias miesto savivaldybė gavo iš įvairių Vokietijos vietų ir net iš Austrijos.
Prie bažnyčios įėjimo žmonės dėjo žvakes, pliušinius žaislus ir vaikų piešinius. Į vidų tilpo apie 550 žmonių, dar apie šimtas stebėjo ceremoniją lauke, per ekraną.
Evangelikų liuteronų parapijos pastorius Jens-Peter Schulzas prieš pamaldas sakė, kad šis susibūrimas yra „lėtas, bendras paleidimas“.
„Užbaigti šio skausmo dar negalime, tačiau Fabiano šeimai svarbu padėkoti visiems, kurie dalyvavo paieškose ir rodė paramą“, – pridūrė jis.
Jau tą pačią dieną, kai buvo rastas berniuko kūnas, prie bažnyčios susirinko apie 700 žmonių – jie dalyvavo žvakių vakare. Tąkart žmonės uždegė apie 400, todėl į bažnyčią teko kviesti ugniagesius, kad jie budėtų dėl gaisro rizikos.
Iki šiol prie Šv. Marijos bažnyčios žmonės kasdien deda žvakes, pliušinius žaislus ir mažus automobiliukus – simbolinę pagarbą vaikui. Kaip skelbė vietos žiniasklaida, laidotuvių ceremonija vyko tik artimųjų rate.
