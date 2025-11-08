Nėščią žmoną nuo uolos nustūmęs vyras viską kruopščiai suplanavo: aiškėja motyvai

Fethijės aukštasis baudžiamasis teismas išgirdo šiurpių detalių apie tai, kaip auka Semra, būdama septintą mėnesį nėščia, buvo žiauriai nužudyta savo vyro, kuris siekė savanaudiško tikslo – pasipelnyti iš jos vardu sudaryto gyvybės draudimo.
Iš anksto suplanuota žmogžudystė
Teismas išgirdo, kad vyras gudriai nuviliojo savo žmoną, kuri bijojo aukščio, prie pat stačios uolos krašto apsimesdamas, jog nori kartu nusifotografuoti, o tada negailestingai ją nustūmė žemyn.
Skelbiama, kad pora apie tris valandas praleido sėdėdama ant šlaito, kol vyras, pasinaudojęs akimirka, kai aplinkui nebuvo žmonių, nustūmė savo žmoną nuo uolos.
Įtarimai, kad Aysalas nustūmė Semrą nuo uolos, kilo, kai žiniasklaidoje pasirodžius poros nuotraukoms, vienas poilsiautojas prisiminė tą dieną matytą įvykį. Praeivio nufilmuotame šiurpiame vaizdo įraše matyti, kaip Aysalas su žmona leidžiasi akmenuotu šlaitu link uolos krašto.
Po šio kraupaus įvykio vyras mėgino gauti 40 tūkst. svarų (apie 45 tūkst. eurų) draudimo išmoką – polisą jis buvo sudaręs vos keliomis savaitėmis anksčiau nei įvyko tragedija.
Tačiau pareigūnams kilo įtarimų, kai Aysalas pateikė prašymą dėl pinigų išmokėjimo praėjus vos kelioms dienoms po žmonos mirties.
Banko ataskaitose taip pat paaiškėjo, kad vyras buvo paėmęs net septynis kreditus žmonos vardu, o po jos mirties 2018-ųjų birželį ėmė gyventi prabangų gyvenimą – keliavo po šalį ir apsistodavo išskirtinėse vietose.
Prokurorų parengtas kaltinamasis aktas dėl „iš anksto suplanuotos žmogžudystės“ prieš Aysalą buvo priimtas Fethijės aukštajame baudžiamajame teisme 2022 metais.
Viena kaltinimo dalis skelbė: „Pagal savo planą kaltinamasis sudarė asmeninio draudimo sutartį žmonos vardu, su 400 tūkst. lirų (apie 8 tūkst. eurų) išmoka, kurioje vienintelis naudos gavėjas buvo jis pats.“
Bausmė iki gyvos galvos
Ankstesnio teismo posėdžio metu 40-mečiui buvo pranešta, kad jis turės kalėti mažiausiai 30 metų, kol galės būti svarstomas jo paleidimas. Teismo metu liudytojai pasakojo, jog Aysalas buvo „visiškai ramus“, kai kvietėsi pagalbą.
Pro šalį važiavęs vairuotojas Saitas Erturkas, kurį sustabdė vyras, jį apibūdino kaip „nerūpestingą“. Jis taip pat pridūrė, kad žudikas neprisijungė prie paieškų grupės, ieškojusios jo žmonos palaikų.
„Mes iškart išlipome iš automobilio ir pradėjome jos ieškoti, bet iš ten, kur stovėjome, nebuvo matyti, kur ji galėjo nukristi.Bandėme prieiti arčiau uolos krašto, kad geriau matytume. Aysalas su mumis ten nenuėjo.
Likome vietoje, kol atvyko pagalba. Aysalas buvo labai ramus ir nerūpestingas. Jis visiškai nesielgė kaip žmogus, kurio žmona ką tik nukrito nuo uolos“, – pasakojo liudininkai.
Šiuo metu žudikas kalėjime atlieka įkalinimo iki gyvos galvos bausmę. Lygtinio paleidimo jis galės prašyti tik po 30 metų.
Tačiau netrukus po įkalinimo paaiškėjo, kad Aysalas jau planuoja, kaip pasipelnyti ir iš kalėjimo – jis nusprendė paduoti į teismą savo kritikus.
2022 metais vyras pateikė ieškinį prieš 200 žmonių, kurie, kaip teigiama, jį įžeidė socialiniuose tinkluose. Pasak Turkijos žiniasklaidos, jis reikalavo po 5 tūkst. lirų (apie 102 eurų) kompensacijos iš kiekvieno.
Parengta pagal themirror.co.uk
