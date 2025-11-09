Kraujomaišos paveikta šeima slėpė protu nesuvokiamas paslaptis: 38 giminaičių gyvenimas – kaip siaubo filme

Atskleisto kraujomaišos kulto ištakos siekia du proprosenelius, kurie dar praėjusio amžiaus viduryje atokiai įsikūrė ūkininkų slėnyje ir sukūrė iškreiptą šeimos sistemą, dešimtmečius slėptą nuo visuomenės akių.
Jų palikuonys buvo sunkiai apleisti – daugelis nekalbėjo, turėjo klausos, regos, dantų ir kitų sveikatos problemų, kai kuriems nustatytos fizinės deformacijos.
Socialinių paslaugų darbuotojai buvo priblokšti, kai 2012 metais rado šią bendruomenę. Vaikai atrodė gerokai vyresni nei jų amžius, jų elgsena buvo keista, o higienos įgūdžių beveik nebuvo. Šeima gyveno atokioje slėnio vietovėje įsikūrusioje stovykloje, sudarytoje iš kelių senų karavanų ir lūšnų.
Vaikai nesugebėjo susišukuoti, išsivalyti dantų ar naudotis tualetiniu popieriumi, valgė rankomis. Vagonėlio virtuvė buvo apnešta purvu, šaldytuve pūdavo daržovės, o ant vienos iš vaikų lovų miegojo kengūra.
Koltai – taip teismo sprendimu buvo pavadinta ši šeima – savo siaubingą istoriją pradėjo nuo June ir Timo, kurie 1966 metais susituokė Naujojoje Zelandijoje ir vėliau persikėlė į Australiją. Jie susilaukė septynių vaikų, o jauniausioji buvo Marta.
Per keturias kartas šeimos viduje vyko sisteminė kraujomaiša ir seksualinė prievarta. Smurtą vykdė broliai, pusbroliai, tėvai, dėdės ir net seneliai.
Koltų šeima pirmą kartą institucijų akiratyje atsidūrė 2010-aisiais – per dvejus metus pateiktos septynios „didelės žalos rizikos“ ataskaitos, susijusios su nepriežiūra, nesuteikta medicinine pagalba ir vaikų mokyklos nelankymu.
2012-ųjų liepą socialinės tarnybos gavo leidimą patekti į jų stovyklą. Ten trūko elementarių patogumų – nebuvo vandens, tualetų, o aplinka priminė apleistą sąvartyną.
Beveik visi vaikai gimė dėl kraujomaišos
Tyrėjai nustatė, kad visi vaikai, išskyrus vieną, buvo kraujomaišos vaisius. Tik Rondos penkiametės dukros tėvas nebuvo susijęs kraujo ryšiais su šeima.
Trys mergaitės – septynerių, aštuonerių ir devynerių metų – teigė, kad jų dėdė Čarlis Koltas yra ir jų tėvas. Devynerių metų mergaitė taip pat sakė, jog vyras su ja turėjo lytinių santykių.
Manoma, kad šeimos patriarchas Timotis Koltas, miręs 2009 metais, turėjo vaikų su viena iš savo dukterų ir viena iš anūkių.
Siaubingi liudijimai
Penki berniukai, paimti iš sodybos, prisipažino kankinę gyvūnus – tarp jų šuniukus ir kates, taip pat žaloję jų lytinius organus.
Iš pradžių šeima vykdė socialinių tarnybų reikalavimą pagerinti sąlygas, tačiau po mėnesio valdžios institucijos nusprendė paimti 12 vaikų – visus pusbrolius ir pusseseres, kuriems buvo nuo penkerių iki penkiolikos metų. Nustatyta, kad likdami sodyboje jie atsidurtų pavojuje.
Visi vaikai perduoti valstybės globai ir liks joje iki pilnametystės. Byla iškilo į viešumą po to, kai Naujojo Pietų Velso vaikų teismas žengė retą žingsnį – paviešino savo sprendimą.
Šeimos tinklas griuvo teismuose
Vėlesni teismo procesai atskleidė dar daugiau šiurpių detalių. Įrodymai rodė, kad Martos tėvas Timotis greičiausiai buvo ir savo dukros Betės trylikos vaikų tėvas.
Marta atvirai dalijosi „santuokine lova“ su broliu Čarliu ir buvo pagimdžiusi penkis jo vaikus. Teismo metu paaiškėjo, kad jos vaikai greičiausiai buvo pradėti nuo Čarlio, jos tėvo Timočio ir dar vieno brolio.
2020 metais trys šeimos nariai – Roderikas, Marta ir Derikas – pateikė apeliacinius skundus, tačiau visi jie buvo atmesti.
Iš pradžių aštuoniems Koltų šeimos nariams buvo pateikti 80 kaltinimų – dėl kraujomaišos, vaikų seksualinio išnaudojimo, tvirkinimo ir melagingų parodymų, bet daug jų vėliau buvo panaikinta.
Vienas šeimos narys buvo pripažintas kaltu dėl savo dukterėčios ir pusseserės išžaginimo.
Nors po 2018 metų sulaikymo visi aštuoni suaugę šeimos nariai buvo areštuoti, tik pusė jų gavo realias laisvės atėmimo bausmes.
Rondai buvo skirta 14 mėnesių intensyvi pataisos priemonė (ICO) už melagingą liudijimą, o Reilinai – 16 mėnesių tokia pati bausmė. Abi jos baigėsi 2021-aisiais.
Betė buvo pripažinta kalta dėl keturių melagingų parodymų, vieno melavimo prisiekus ir vieno teisingumo trukdymo – jai skirta 14 mėnesių laisvės atėmimo bausmė.
Jos maksimali dvejų metų ir keturių mėnesių bausmė baigsis rugpjūtį. Jauniausioji sesuo Marta pripažino kaltę dėl penkių melagingų parodymų ir vieno melagingo pareiškimo prisiekus.
2018 metais Betė Kolt „Facebook“ pasidalijo nuotrauka, kurioje ji įsiamžinusi su dviem moterimis iš šeimos, o po ja parašė žodžius: „Meilė sukuria šeimą.“
Parengta pagal themirror.com
kraujomaišaišžaginimasseksualinė prievarta
Rodyti daugiau žymių