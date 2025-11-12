Pataria akušerė: ką iš tiesų verta turėti gimdyvės krepšyje

Pasak specialistės, kiekviena smulkmena gimdymo metu įgauna prasmę, todėl ruošiantis svarbu galvoti apie patogumą, higieną ir ramybę.
„Ne kartą teko matyti būsimas mamas, atvykstančias su didžiuliais lagaminais – pilnais gražių, bet visiškai nepraktiškų daiktų. Pūkuotos šlepetės, keli chalatai, keliolika kūdikio drabužėlių, o dokumentai – pamiršti. Patariu pagalvoti ne apie tai, kas atrodys gražiai, o kas bus patogu,“ – šypsosi Indrė Gelbūdienė.
Anot specialistės, pirmasis ir svarbiausias daiktas, kurį besilaukianti moteris turėtų visada turėti su savimi, – nėščiosios kortelė, kurioje pateikiama visa informacija apie sveikatą ir nėštumo eigą.
„Kortelę ir asmens tapatybės dokumentą rekomenduoju laikyti kartu rankinėje viso nėštumo metu. Gimdymas gali prasidėti netikėtai, todėl svarbu, kad visi dokumentai būtų po ranka – tai užtikrina sklandų procesą,“– pabrėžia I. Gelbūdienė.
Kalbėdama apie kūdikio daiktus, mokytoja ragina vadovautis saiko principu. Pasak jos, pakanka kelių drabužėlių komplektų – maždaug iki penkių porų apatinių marškinėlių ir šliaužtukų.
Svarbu nepamiršti kepuraitės bei vilnonių kojinyčių, kurios ne tik šildo, bet ir stimuliuoja kūdikio padukus, padedančius palaikyti taisyklingą kvėpavimą. Į krepšį vertėtų įsidėti ir sauskelnių, drėgnų servetėlių, mažą vystyklą, praversiantį po maitinimo.
Gimdyvės krepšyje turi būti vietos ir pačios mamos daiktams. „Rekomenduoju pasiimti lengvą chalatą, naktinius marškinius su sagomis priekyje, kad būtų patogu žindyti, gumines šlepetes, rankšluostį, vienkartines sauskelnes ir vienkartines kelnaites su įklotu vėlesniam laikui bei intymios higienos prausiklį. Žinoma, nepamirškite telefono su krovikliu ir buteliuko vandens,“ – vardija I. Gelbūdienė.
Pasiruošimą, anot specialistės, verta pradėti iš anksto – nuo 36 nėštumo savaitės. Krepšys turėtų būti laikomas matomoje vietoje, kad prireikus viskas būtų po ranka.
„Kai žinai, jog esi pasiruošusi, įtampa gerokai mažesnė. Tai padeda išlaikyti ramybę ir susikaupimą – o būtent to gimdymo metu labiausiai ir reikia,“ – sako mokytoja.
I. Gelbūdienė įsitikinusi, kad tikrasis pasiruošimas gimdymui – tai ne tik kruopščiai sudėtas krepšys, bet ir gebėjimas išlikti ramiems. „Tinkamai paruoštas gimdymo krepšys – ne vien daiktų sąrašas, o ir vidinės ramybės ženklas.
Kai viskas apgalvota, moteris jaučiasi saugi, o tai svarbiausia tiek jai, tiek naujagimiui,“ – apibendrina specialistė ir kviečia vaizdo pamokoje susikrauti krepšį drauge.
Gimdymaspasiruošimasgimdyvė
