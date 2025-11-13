Moksleivių šokiuose sudalyvavusi moteris tapo nėščia: įtariama, kad vaiko tėvas – 14-metis dukros draugas

Ilinojuje (JAV valstija) gyvenančiai Robyn Polston dabar gresia sunkūs kaltinimai ir 60 metų laisvės atėmimo bausmė, jei ji bus pripažinta kalta pagal visus keturis kaltinimus.
Moteris kaltinama dviem seksualinio išnaudojimo nusikaltimais, kurių aukos buvo 13–17 metų amžiaus, ir dviem vaikų pornografijos laikymo nusikaltimais, kaip nurodyta jos teismo byloje.
Už kiekvieną iš šių kaltinimų gali būti skirta iki 15 metų laisvės atėmimo bausmė. Šie kaltinimai susiję su vieno iš R.Polston dukters draugų išnaudojimu. Teigiama, kad R.Polston pastojo nuo 14-mečio berniuko.
Teizvelo apygardos prokuratūros padėjėja Cassandra Wilkins pareiškimu patvirtino, kad jos biuras sužinojo apie Vašingtono policijos departamento atliekamą tyrimą po to, kai gavo pranešimą apie R.Polston, kuri 2025 m. sausio mėn. pagimdė naujagimį.
Po savaitės tyrėjai gavo vaiko gimimo liudijimo kopiją ir sužinojo, kad R.Polston naujagimiui davė tą patį vardą ir pavardę kaip ir tariamai nukentėjusiojo vaikino.
Sužinojusi apie šią informaciją, R.Polston tvirtino, kad tėvas „buvo dvidešimties metų vyras vardu Brian“, kurio ji nematė nuo vaiko gimimo.
Tyrėjai taip pat pradėjo tirti tariamą auką ir netrukus sužinojo, kad jis ir R.Polston dukra 2023 m. gegužės mėn. dalyvavo vidurinės mokyklos šokiuose, į kuriuos dukrą atlydėjo R.Polston.
Vaikinas netrukus išsikraustė, bet, pagal pareiškimą, trumpam grįžo į miestą 2024 m. balandį, maždaug 40 savaičių prieš R.Polston gimdymo terminą.
Jis vėl grįžo birželio mėnesį, o rugpjūčio mėnesį 2024 m. galutinai persikėlė gyventi pas „draugo“ šeimą, kaip nurodyta pareiškimuose.
Pareiškimas taip pat nurodoma, kad tyrėjai aptiko „daug seksualinio pobūdžio nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriuose vaizduojama įtariama auka ir R.Polston“.
Be to, DNR testas patvirtino, kad vaiko tėvai yra R.Polston ir įtariama auka, kaip nurodyta pareiškimuose.
R.Polston buvo suimta praėjusios savaitės pradžioje ir yra laikoma be galimybės išeiti už užstatą.
Ji dar nepateikė prašymo dėl kaltės pripažinimo ir, pagal teismo dokumentus, bus oficialiai apkaltinta gruodžio 4 d. Jos advokatas neatsakė į prašymą pateikti komentarą.
Parengta pagal people.com
Ilinojaus valstijanusikaltimaiseksualinis išnaudojimas
Rodyti daugiau žymių