Kraupi nelaimė: girtutėlė moteris užmigo ant 5 mėnesių kūdikio ir jį uždusino

Policijos pareigūnai, radę kūdikį be gyvybės, pažadino moterį. Teigiama, kad ji, nerišliai kalbėdama, pasakė: „Jei mano vaikas miręs, aš irgi galiu mirti.“
Kartu su moterimi gėrė ir kūdikio tėvas
31-erių Sara Jamison iš Oklahomos (JAV valstija) buvo apkaltinta vaiko nepriežiūra, kai spalio 18 d. girtutėlė užmigo ant savo penkių mėnesių sūnų. Vaikas neišgyveno.
Ji tyrėjams pasakė, kad paskutinis dalykas, kurį prisimena, yra tai, kad išgėrė šešis alaus butelius ir gurkšnį romo.
Kaip nurodyta pareiškime, berniuko tėvas grįžo iš darbo apie 22 val. ir gėrė su ja, kol ji paguldė kūdikį miegoti. Abu tėvai policijai sakė, kad jie reguliariai miegodavo su kūdikiu vienoje lovoje.
Tėtis galiausiai pastebėjo, kad kūdikis po S.Jamison petimi nebekvėpuoja. Jis iškvietė greitąją pagalbą ir pradėjo gaivinti kūdikį.
Atvykę pareigūnai rado kūdikį melsvą ir nebekvėpuojantį. Policija teigia, kad mama pabudo tik tada, kai pareigūnai ją apšvietė žibintuvėliu ir dvi minutes purtė.
Pagal pareiškimą, patalpoje jautėsi alkoholio kvapas.
Parengta pagal themirror.com
uždusimasOklahomos valstijaJAV
Rodyti daugiau žymių