Turkijoje atostogavusi šeima mirtinai apsinuodijo: neišgyveno jau trys šeimos nariai, tarp jų – mažamečiai vaikai

Iš pradžių pranešta apie dviejų vaikų mirtį, o vėliau vietinė žiniasklaida patvirtino, kad mirė ir mama. Tėvas tebėra medikų priežiūroje. Policija sulaikė tris įtariamuosius, kurie, kaip įtariama, kalti dėl apsinuodijimo maistu.
Įtariamas apsinuodijimas gatvės maistu
Keturių asmenų šeima – sutuoktiniai ir jų vaikai, 3 ir 6 metų – į Stambulą atvyko sekmadienį, lapkričio 9 dieną. Antradienį jie leidosi apžiūrėti populiarių miesto vietų.
Grįžę į viešbutį, šeimos nariai ėmė skųstis stipriu pykinimu ir vėmimu. Visi buvo nuvežti į ligoninę, tačiau, suleidus vaistų, netrukus išleisti atgal į viešbutį. Po kelių valandų moteris ir jos trejų metų dukra buvo rastos be sąmonės viešbučio kambaryje. Visa šeima skubiai grąžinta į ligoninę.
Trečiadienį, lapkričio 12 d., gydytojai konstatavo abiejų vaikų mirtį. Penktadienį, lapkričio 14 d., Turkijos žiniasklaida pranešė – neišgyveno ir jų mama. Tėvas vis dar gydomas ligoninėje.
Tyrėjai aiškinasi, kas sukėlė šią masinę šeimos tragediją. Nustatyta, kad tą dieną, lankydamiesi turistinėje Ortaköy dalyje, jie ragavo midijų, pirktų iš gatvės pardavėjo.
Vėliau jie valgė įprastą patiekalą restorane. Kadangi kiekvienas šeimos narys ten užsisakė vis kitokį patiekalą, valdžios institucijų teigimu, būtent midijos greičiausiai ir tapo apsinuodijimo maistu priežastimi.
„Įmonė, kuri greičiausiai sukėlė šį incidentą, buvo neribotam laikui uždaryta mūsų savivaldybės atsakingų padalinių, siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą ir saugumą“, – cituoja laikraštis „Cumhuriyet“, remdamasis Bešiktašo miesto valdžios atstovais.
Televizijos kanalas „24 TV“ skelbia, kad dėl tragiškų šeimos mirčių sulaikyti trys asmenys, susiję su midijų prekyba.
Tyrimas tęsiamas, pareigūnai laukia toksikologinių tyrimų, kurie turėtų galutinai parodyti, kas sukėlė mirtiną apsinuodijimą.
Parengta pagal fakt.pl
TurkijaStambulasapsinuodijimas
Rodyti daugiau žymių