Košmaras: prasidėjus gimdymui iš ligoninės išvaryta moteris pagimdė pakelėje

Mercedes Wells praėjusį sekmadienį buvo išvežta iš Pranciškonų ligoninės Crown Point mieste Indianos valstijoje (angl. Franciscan Health Crown Point Hospital). Jos šeima sakė, kad ligoninės personalas ką tik atsisakė priimti daugiavaikę motiną, liepdami jai vykti namo ir laukti, kol prasidės gimdymas.
Cherise Thompson sako, kad žinojo, jog jos svainė buvo paguldyta į šiaurės vakarų Indianos ligoninę – bet nesitikėjo to, kas nutiko toliau.
„Sekmadienio rytą mane pažadino panikos persmelktos mamos žinutės: „Paskambink man, kai tik atsikelsi“, – prisimena Ch. Thompson. „Mano mama šaukė: tavo brolis ką tik priėmė kūdikį! Tavo brolis ką tik priėmė kūdikį!“ O aš sakiau: „Apie ką tu kalbi?!“
Ch. Thompson pasakojo, kad po to, kai Crown Point ligoninė atsisakė priimti Mercedes, Cherise brolis Leonas palydėjo žmoną atgal į automobilį, kad surastų kitą ligoninę. Po aštuonių minučių kelionės Leono ir Mercedes dukra gimė kelio pakraštyje, ją priėmė jos tėvas.
„Jis pačiupo antklodę, padėjo kūdikį ant Mercedes krūtinės, mano dukterėčią ant jos krūtinės, ir nuvažiavo likusią kelio dalį iki Munsterio bendruomenės ligoninės“, – pasakojo Ch. Thompson.
Munsterio bendruomenės ligoninės gydytojai perėmė mergaitės priežiūrą, suteikdami jai pagalbą, kurios, pasak Ch. Thompson, Mercedes prašė Pranciškonų ligoninėje.
„Mercedes ją maldavo. Ji ją maldavo“, – pasakojo Cherise, turėdama omenyje slaugytoją. „Ji sakė: aš tikrai gimdau. Aš jaučiu, vaikščiodama jaučiu sąrėmius. Aš jaučiu skausmą. Sakau jums, aš jaučiu. O ji tiesiog ją ignoravo“, – pasakoja moteris.
Šeima dabar reikalauja atsakomybės. „Noriu, kad įvyktų kokių nors pokyčių, kad kitos šeimos neturėtų patirti to paties“, – sakė Cherise.
Mercedes svainis Lance Thompsonas Jaunesnysis taip pat išreiškė savo nuomonę. „Jei tai padės kitoms moterims, kurios patiria tą patį, įgyvendinti pokyčius, įgyvendinti stiprybę, įgyvendinti drąsą, tai yra tai, ko aš asmeniškai siekiu“, – sakė jis.
Crown Point Pranciškonų ligoninė savo pareiškime iš dalies pripažino incidentą: „Vaizdo įrašas ir jo sukeltos diskusijos kelia didelį susirūpinimą, ir mes suprantame, kodėl tai kelia nerimą. Vaizdo įrašas yra tik viena iš informacijos dalių, kurią mes nagrinėjame, atliekant išsamų tyrimą dėl šio įtariamo incidento.“
Kalbant apie poros naujagimę, Ch. Thompson sako, kad ji ir mama jaučiasi gerai, o jos dukterėčia turi du didvyrius tėvus.
Crown Point Pranciškonų ligoninės prezidentas ir generalinis direktorius Raymond Grady pareiškime sakė, kad ligoninė žino apie vaizdo įrašą ir socialinėje žiniasklaidoje išreikštą susirūpinimą dėl nėščios pacientės nepriėmimo į jų ligoninę.
„Esame dėkingi, kad iš interneto ir žiniasklaidos pranešimų sužinojome, kad motina ir vaikas, kaip pranešama, jaučiasi gerai, – sakė jis. – Vaizdo įrašas ir jo sukeltos diskusijos kelia didelį susirūpinimą, ir mes suprantame, kodėl kilo nerimas. Vaizdo įrašas yra tik viena iš informacijos dalių, kurią mes nagrinėjame, atliekant išsamų tyrimą dėl šio įtariamo incidento“.
„Nors pacientų privatumo įstatymai neleidžia mums komentuoti išsamiau, svarbu pažymėti, kad vaizdo įrašai ir juos lydintys pasakojimai neatspindi Crown Point Pranciškonų katalikų sveikatos priežiūros vertybių, tarp kurių yra pagarba gyvybei, užjaučiantis rūpestis ir krikščioniškas patarnavimas. Mūsų tikslas – kad kiekvienas, kuris peržengia mūsų duris, per mūsų veiksmus pajustų Kristaus meilę, – kalbėjo vadovas. – Realybė yra tokia, kad sveikatos priežiūros rezultatai yra nevienodi, o Crown Point Pranciškonų ligoninė siekia būti sprendimo, o ne problemos dalimi. Mes ir toliau esame įsipareigoję laikytis visų sveikatos priežiūros reglamentų ir geriausios praktikos bei juos viršyti, ir imsimės atitinkamų veiksmų, remdamiesi mūsų peržiūros rezultatais.“
Parengta pagal „ABC Eyewitness News“.