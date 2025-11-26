Gyvenimo būdasŠeima

Kraupi nelaimė darželyje: dvimetis žuvo su džemperiu užsikabinęs ant medžio šakos

2025 m. lapkričio 26 d. 13:26
Lrytas.lt
Dvejų metų berniukas Leonardo žuvo žaisdamas darželio kieme – jo džemperis užsikabino už medžio šakos ir pasmaugė vaiką.
Tragedija įvyko Italijos Toskanos regione ir sukrėtė visą Bibbiena miestelio bendruomenę. 
Mažylis, kaip pasakojama, nerūpestingai žaidė kartu su kitais vaikais, kai įvyko nelaimė. Gelbėtojai daugiau kaip valandą bandė jį atgaivinti, tačiau nesėkmingai.
Medikai konstatavo vaiko mirtį dar prieš pervežant į ligoninę.
Areco (mietas Toskanoje) prokuratūra nedelsdama pradėjo tyrimą dėl netyčinės žmogžudystės.
Darželis buvo uždarytas – tyrėjai turi išsiaiškinti, kaip tiksliai įvyko tragedija ir ar personalas laikėsi saugumo reikalavimų.
Bus tiriama, ar vaikai buvo tinkamai prižiūrimi ir ar žaidimų kieme nebuvo pavojingų objektų.
„Neturime žodžių, galinčių numalšinti nepakeliamą tėvų ir artimųjų skausmą. Mūsų personalas, sukrėstas ir giliai paveiktas šios tragedijos, yra pasirengęs bendradarbiauti su tyrėjais“, – vietiniam dienraščiui sakė sakė kooperatyvo Koiné, valdančio darželį, atstovai.
