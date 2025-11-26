Vis daugiau žmonių svarsto apie vaikų globą ar įvaikinimą

Pasak I. Skuodienės, ši apklausa rodo, kad mes, kaip visuomenė, augame, tvirtėjame ir ieškome galimybių pasirūpinti vaikais, kuriems reikia mūsų apkabinimo ir šilto žodžio. „Globa dažnai prasideda nuo žvilgsnio, kuris toliau kuria ryšį ir bendrą ateitį šeimoje. Tikiuosi, kad vis daugiau žmonių ryšis atverti savo širdį ir namų duris be tėvų globos likusiam vaikui“, – sako I. Skuodienė.
Artėjant didžiausioms metų šventėms, globos centrus visoje Lietuvoje vienijantis tinklas „Vaikai yra vaikai“ kartu su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba grįžta su visuomenės dėmesio sulaukusia socialine kampanija „Mano akims reikia tavo akių“, kurios metu globėjai dalinsis savo patirtimi ir paneigs vis dar egzistuojančius stereotipus.
Taip pat visi, svarstantys globoti ir norintys užduoti įvairiausius klausimus apie globą, kviečiami į susitikimus: lapkričio 29 d. Vilniaus Rotušėje vyksiančioje tarptautinėje Kalėdų labdaros mugėje, o gruodžio 6 d. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių „Akropoliuose“, kur lauks šilta arbata, sausainiai ir pokalbiai apie globą su „Vaikai yra vaikai“ komanda.
Naujausiais duomenis, globos institucijoje (šeiminiuose namuose) gyvena apie 1000 vaikų, kurie neteko tėvų globos.
Trys ketvirtadaliai globą vertina teigiamai
Stiprų visuomenės palaikymą globėjams ir tėvų globos netekusiems vaikams rodo naujausios, rugsėjo-spalio mėnesiais atliktos, internetinės apklausos duomenys. Net trys ketvirtadaliai (75 proc.) iš 3000 apklaustųjų globą vertina labai teigiamai arba teigiamai.
Pasak „Vaikai yra vaikai“ vadovės Rugilės Ladauskienės, žmonės pradeda suprasti, kad tapti globėju yra įveikiamas iššūkis. „Pasitikima specialistais, žmonės žino, kad neliks vieni ir sulauks reikiamos pagalbos iš globos centrų ar savivaldybės. Be to, ypač naudingų žinių globėjams, įtėviams, budintiems globotojams suteikia būtini GIMK (globėjų ir įtėvių rengimo) programos mokymai, kurie būtų vertingi visiems tėvams“, – teigia vaikų globos ekspertė.
Jurgitos Venclovienės, Telšių socialinių paslaugų centro Globos centro veiklos koordinatorės, teigimu, visuomenės požiūris į globą nors ir pamažu, bet keičiasi. „Jaučiasi globos centrų specialistų įdirbis, informacijos prieinamumas. Kai tik įsikūrėme ir pradėjome kalbėti apie globą, žmonės nenorėjo klausytis, jų nedomino, o dabar patys prieina, klausia, teigiama nuomone pasidalina“, – sako vaikų globos specialistė.
Telšių rajone globėjais dažniausiai tampa penkiasdešimtmečiai ar vyresni, turintys pedagoginį išsilavinimą, iniciatyvą dažniausiai rodo moterys. „Mūsų rajone globą renkasi šeimos, jau į gyvenimą išleidusios vaikus, bet dar turinčios galimybę ir motyvacijos užauginti vieną ar kelis vaikus, pasidalyti su jais namų šiluma“, – pasakoja J. Venclovienė.
Emocinį ryšį galima sukurti su visais vaikais
Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl nesvarsto apie globą, „Norstat LT“ atliktos apklausos dalyviai (39 proc.) įvardijo auginamus biologinius vaikus. Beveik kas penktas (19 proc.) baiminasi, kad nepavyks su globojamu vaiku užmegzti emocinio ryšio.
„Kraujo ryšys ar genetika neužtikrina gero emocinio ryšio. Jis kuriamas būnant su kitu žmogumi, atliepiant jo poreikius, užtikrinant fizinį ir emocinį saugumą, užsiimant bendra veikla, žaidžiant, apsikabinant, žiūrint vienas kitam į akis ir rodant kitus svarbius dėmesio elementus“, – sako R. Ladauskienė.
Vis dar klaidingai manoma, kad be tėvų globos likęs vaikas gali turėti elgesio ar sveikatos problemų. Taip nurodė 12 proc. apklausos dalyvių.
„Daugelis vaikų mėgsta paprieštarauti ar pasakyti savo nuomonę, nenori ruošti namų darbų ar tvarkyti kambario. Taip gali nutikti bet kurioje šeimoje. Jokie tyrimai nerodo, kad globojami vaikai turi daugiau elgesio ar sveikatos problemų“, – pažymi „Vaikai yra vaikai“ vadovė.
Jai pritaria ir J. Venclovienė. „Visi vaikai mėgsta ir prie kompiuterio ilgiau sėdėti, krečia išdaigas, išbando ribas. Tik be tėvų globos likusiems vaikams gali prireikti daugiau dėmesio ir šilumos, priežiūros ir poreikių atliepimo. Vaikai yra vaikai, kad ir kurioje šeimoje jie būtų augę, mūsų pareiga – užtikrinti jiems šeimos aplinką“, – sako Telšių globos centro veiklos koordinatorė.
Spalio pabaigos duomenimis, šeimos aplinkoje (pas budinčius ir nuolatinius globotojus, globėjus, šeimynose) auga 4826, o globos institucijoje – 1028 vaikai. Lietuvoje šiuo metu yra 256 budintys ir 56 nuolatiniai globotojai, 58 šeimynos ir 3202 globėjų šeimos, kuriose auga tėvų globos netekę vaikai.
Visą informaciją apie globą ir įvaikinimą surasite www.globoscentrai.lt, taip pat paskambinę į nemokamą Vaiko teisių liniją 0 800 10 800.
vaiko globaįvaikinimasValstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
Rodyti daugiau žymių