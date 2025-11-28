Rimantas Kaukėnas: „Didžiausia pergalė – sergančio vaiko iškovota dar viena diena“

Organizatorių teigimu, rekordinis susidomėjimas renginiu rodo augantį lietuvių bendruomenės įsitraukimą ir norą padėti net gyvenant toli nuo gimtinės, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Pirmasis lietuviškos NVO žingsnis į tarptautinę paramos rinką
Rimanto Kaukėno paramos fondo Gala labdaros vakaras Londone žymi naują ir svarbų organizacijos veiklos etapą – pirmą kartą lietuviška nevyriausybinė organizacija žengia į užsienį su tokio masto, profesionaliai parengtu paramos rinkimo renginiu.
Nors fondas anksčiau yra surengęs pavienių labdaros vakarų, pavyzdžiui, Italijoje, bendradarbiaudamas su vietos partneriais, pagrindiniai projektai ir didžiosios iniciatyvos iki šiol vyko Lietuvoje.
Londone vyksiantis Gala vakaras tampa pirmuoju bandymu pristatyti fondo veiklą užsienyje gyvenantiems lietuviams ir telkti paramą vaikams, sergantiems onkologinėmis ligomis. Pasak fondo steigėjo Rimanto Kaukėno, ši iniciatyva žymi ne tik fondo veiklos plėtrą, bet ir žingsnį link tvaresnio, tarptautinį mastą pasiekiančio pagalbos tinklo.
„Didžiausia pergalė yra sergančio vaiko iškovota dar viena diena. Londono renginys mums suteikia galimybę plačiau paskleisti žinią ir pakviesti užsienyje gyvenančius tautiečius jungtis prie šios misijos“, – neabejoja R. Kaukėnas.
Londono bendruomenės įsitraukimas pranoko lūkesčius
Lietuvių labdaringi renginiai Jungtinėje Karalystėje turi beveik dviejų dešimtmečių istoriją ir ilgą laiką buvo svarbi diasporos telkimo tradicija. Lietuvos prekybos ir amatų rūmų Jungtinėje Karalystėje (LCCUK) prezidentė Laura Budrienė pastebi, kad pandemijos laikotarpiu ši veikla natūraliai sulėtėjo, tačiau šiandien aiškiai matomas jos atgimimas: „Bendruomenė vėl jungiasi, nori susitikti ir veikti kartu dėl bendro tikslo.“
Pasak jos, šių metų Rimanto Kaukėno paramos fondo Gala labdaros vakaras sulaukė išskirtinio vietos lietuvių ir verslo dėmesio – tai rodo, kad poreikis burtis ir prisidėti prie prasmingų iniciatyvų po ilgesnės pertraukos yra itin stiprus.
Kalbėdama apie šio renginio organizavimą, L. Budrienė akcentuoja, kad dalyvių mastas ir jų įsitraukimas pranoko lūkesčius. Į vakaro programą susirinks apie 160 žmonių – nuo LCCUK narių iki pavienių lietuvių, smulkiųjų verslininkų ir aktyvios vietos bendruomenės.
„Reikia suprasti, kad žmonėms tai išties svarbu – bilietas į renginį nėra pigus – nuo 350 svarų, be to, dalyviai turi pasiruošti, pasipuošti, dalyvauti aukcionuose ar aukoti. Tačiau matome nepaprastą geranoriškumą.
Žmonės aktyviai dalijosi kvietimu, daugelis panoro prisidėti ir prie organizavimo – vieni skyrė vertingų daiktų aukcionui, kiti siūlė savo paslaugas, nuo makiažo iki įvairių kitų iniciatyvų. Tai tikras bendruomenės susitelkimo pavyzdys“, – teigia LCCUK prezidentė.
Patriotizmas, bendrystė ir palaikymas
L. Budrienė pasakoja, kad Jungtinėje Karalystėje gyvenantys lietuviai nori ne tik susiburti, bet ir daryti tai prasmingai – skirdami savo laiką, dėmesį ir paramą Lietuvos vaikams, kuriems pagalba reikalinga čia ir dabar. Anot jos, šis Gala vakaras išsiskiria tuo, kad sujungia tris bendruomenei itin svarbius elementus: „Čia viskas vienoje vietoje – ir patriotizmas, ir noras padėti Lietuvos vaikams, ir bendruomenės susitelkimas.“
Kilnaus tikslo reikšmę sustiprina ir vietos valdžios palaikymas. Kaip pasakoja L. Budrienė, Vestminsterio meras į kvietimą dalyvauti atsakė vos per 15 minučių, o tai, jos teigimu, yra aiškus ženklas, kad tokie renginiai Londone yra laukiami ir matomi.
Renginį globoja ir Lietuvos ambasadorė Jungtinėje Karalystėje – tai, LCCUK prezidentės teigimu, didelė garbė tiek organizacijai, tiek jos nariams. Bendradarbiavimas su fondu jau peržengė vienkartinio projekto ribas ir virto tvirta, ilgalaike partneryste.
„Rimantas Kaukėnas ne kartą lankėsi Jungtinėje Karalystėje, susitiko su vietos lietuviais, dalyvavo ambasadoriaus taurei skirtame golfo–teniso turnyre – ir, tiesa, buvo išrinktas naudingiausiu žaidėju, nors apie tai viešai tikriausiai ir nekalbėjo“, – šypsosi L. Budrienė.
Aukoti gali kiekvienas
Pasak LCCUK vadovės, klaidinga manyti, kad labdara skirta tik dideles pajamas gaunantiems žmonėms. „Dažnai atrodo, kad į tokius renginius ateini ir privalai aukoti šimtus ar tūkstančius. Tai netiesa. Aukoti gali kiekvienas – tiek dalyvaudamas aukcione, tiek skirdamas savo laiką, idėjas ar kitą formą paramos“, – teigia ji.
L. Budrienė pateikia ir konkretų pavyzdį – fondo iniciatyvą „kinddot.“, kuri leidžia prisidėti įsigyjant simbolines dovanas ar daiktus.
„Kai gavome pirmąjį užsakymą, pati jį pakavau ir vežiau. Ši veikla įtraukia taip natūraliai, kad greitai tampi jos dalimi. Turime bendruomenės narį, kuris kas mėnesį nuosekliai prisideda – vieną mėnesį įsigyja kojines, kitą – marškinėlius, vėliau – kuprinę. Tokios istorijos įkvepia ir parodo, kad žmonės nori padėti net ir mažais žingsniais. Gerumas iš tiesų yra aplink – ir prie jo gali prisidėti kiekvienas“, – neabejoja L. Budrienė.
Rimantas KaukėnasRimanto Kaukėno labdaros fondasLondonas
Rodyti daugiau žymių