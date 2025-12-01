Valytoja biure išgirdo verksmą: negalėjo patikėti, kur motina paliko ką tik gimusį kūdikį

Kaip skelbia „Bangkok Post“, kūdikis buvo itin nusilpęs ir sušalęs. Mergytės rankos buvo suraukšlėjusios nuo ilgo kontakto su šaltu vandeniu, o virkštelė – vis dar nenukirpta. Kūdikio motina ją paliko iškart po gimdymo ir dingo be pėdsako.
Į įvykio vietą iškart buvo iškviesti medikai ir policija. Mergytė buvo nugabenta į „Sirindhorn“ ligoninę Bankoke. Nors kūdikio būklė buvo sudėtinga, mergaitė išgyveno.
Gydytojai pabrėžia, kad mergytė – tikras „lamės kūdikis“. Į ligoninę ji dar spėjo patekti laiku.
Dabar naujagimė yra saugi, ją prižiūri medikai ir vietos socialinės tarnybos.
Policija pradėjo tyrimą ir ieško kūdikio motinos. Pareigūnai neatmeta galimybės, kad moteris galėjo pagimdyti mergytę viena ir, apimta panikos, ją paliko. Vis dėlto stebina vieta, kurioje ji nusprendė paslėpti naujagimę.
Tyrimas atliekamas pagal Tailando baudžiamojo kodekso 317 straipsnį, kuris numato atsakomybę už neteisėtą vaiko atskyrimą nuo jo globėjų. Už tokį nusikaltimą gali grėsti iki 15 metų nelaisvės.
Parengta pagal fakt.pl