Kauno geležinkelio stotyje atvertos Auksinio kaspino perono durys

Kiekviena gyvenimo kelionė – unikali ir ypatinga. Vėžiu sergančio vaiko ir jo artimųjų kelionė – ypač nelengva, kupina išbandymų ir iššūkių.
„Mamų unija“ vadovė Justina Mėlinauskaitė atkreipė dėmesį, kad visi esame susiję – tiek keleiviai, kurie važiuoja traukiniu, tiek ir mažieji herojai, kuriems tenka pereiti nelengvą gydymosi kelią, todėl labai svarbu palaikyti kiekvieną ligos paliestą vaiką ir jo šeimą.
Kiekvienas galime prisidėti prie vaikų sveikimo
„Vaikams, sergantiems vėžiu, jų kelionė dažnai prasideda ne pasirinkimais, o dideliais išbandymais. Tačiau kai šalia yra palaikanti visuomenė, atjaučiantys žmonės ir profesionalūs medikai, ši kelionė tampa lengvesnė. Auksinio kaspino peronas – tai vieta, kur kiekvienas galime tapti tyliai palaikančiu bendrakeleiviu“, – atveriant Auksinio perono duris sakė „Mamų unija“ vadovė Justina Mėlinauskaitė.
„LTG Infra“ turto valdymo vadovė Džiuginta Daujotaitė teigė, kad stotis – puiki vieta, kurioje galima komunikuoti ne visada lengvomis temomis. „Vėžio tema kai kuriuos gali bauginti, tačiau kai išgirsti, jog 9 iš 10 vaikų pasveiksta, norisi daugiau sužinoti, kaip kiekvienas galime prisidėti prie jų sveikimo.
Vien palaikydami sergančius vaikus mes jau prisidedame prie gerumo. Mūsų dėmesys bei finansinė parama vėžio paliestų vaikų šeimoms labai reikalinga. Svarbu visada nepamiršti, kad žmogiškumas, atjauta, meilė vienas kitam – svarbiausi dalykai, kurie padeda sveikti ir bet kurioje kelionėje yra reikalingi“, – pabrėžė D. Daujotaitė.
Ne tik pamatyti, bet ir patirti
LTG Infra vadovas Vytis Žalimas teigė, kad geležinkelio stotis – vieta, kur susikerta daugybė skirtingų gyvenimo maršrutų. „Džiaugiamės, kad Kauno stotyje galime atverti erdvę, kuri ne tik jungia miestus, bet ir žmones – per empatiją, supratimą ir bendrą tikslą palaikyti tuos, kuriems šiandien to labiausiai reikia“, – sakė V. Žalimas.
Auksinio kaspino perono iniciatyva skirta ne tik pamatyti, bet ir patirti – stabtelėti tarp kelionių, apmąstyti savo gyvenimo kelią ir prisiminti, kad net mažiausias palaikymo ženklas gali tapti dideliu postūmiu vaikui sveikti. „Mamų unija“ kviečia visuomenę ne tik domėtis vaikų vėžio tema, kalbėtis apie ją, bet ir prisidėti prie pagalbos, nes tik jausdami palaikymą vaikai stiprėja greičiau, o jų kelionė sveikimo link tampa trumpesnė.
Prie prasmingo renginio prisijungė ir menininkai
Prie iniciatyvos prisijungė ir garsūs šalies menininkai. Auksinio kaspino peroną atidarė teatralizuotas muzikinis „Naujosios operos“ ir fortepijono virtuozo Dariaus Mažinto sveikinimas. Šalčiausią vasario dieną operos solistas Jonas Sakalauskas ir Darius Mažintas, nepabūgę atvykti į
Kauno geležinkelio stotį, pasidžiaugė galintys dalyvauti prasmingame renginyje ir atkreipti visuomenės dėmesį į sunkios ligos paliestus vaikus.
Kauno geležinkelio stotyje besilankantys mažieji keleiviai, su tėvais užsukę prie Auksinio kaspino perono stendo, nuskaitę QR kodą turi unikalią galimybę – pamatyti informatyvų filmuką apie vėžiu sergančius vaikus. „Tai padeda išsklaidyti mitus apie šią ligą ir ji nebeatrodo tokia baisi. Be to, tai padeda išvengti patyčių, su kuriomis susiduria ligos paliesti vaikai“, – pasakojo fondo vadovė J. Mėlinauskaitė.
Socialinė instaliacija Kauno geležinkelio stotyje veiks visą mėnesį – iki kovo 2 d.