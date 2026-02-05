Didvyriškas paauglio poelgis išgelbėjo visą šeimą: apstulbę net pareigūnai

Keturių asmenų šeima sausio 30 dienos rytą atvyko iš Perto (Australija) į Kvindalupą (Vakarų Australija). Jūroje jie plaukiojo išnuomotais kajakais ir irklentėmis.
Netikėtai pakilęs vėjas ėmė nešti visą šeimą vis toliau nuo kranto. Austinas dar bandė parsiirti į krantą, tačiau irklentė subliuško ir visi ėmė skęsti.
Mamai teko priimti sunkų sprendimą – paauglį sūnų siųsti į krantą, esantį už keturių kilometrų, kad prisišauktų pagalbą.
Austinas pasakojo, kad gelbėjimo liemenė varžė judesius, todėl prieš šokdamas į jūrą ją nusivilko. Kovodamas su didžiulėmis bangomis, nuovargiu ir išgąsčiu, Austinas per keturias valandas nuplaukė keturis kilometrus ir galiausiai pasiekęs krantą ir iškvietė pagalbą mamai Joanne Appelbee ( 47 m. ), broliui Beau (12 m.) ir sesutei Grace (8 m.).
„Bangos buvo didžiulės, o aš neturėjau gelbėjimosi liemenės... Plaukdamas vis drąsinau save: „Nesustok, nesustok... – pasakojo berniukas. – Ir kai galiausiai pasiekiau krantą, susmukau paplūdimyje“.
Tos pačios dienos vakarą gelbėjimo sraigtasparnis surado Joanne ir du jaunesnius vaikus. Visi jie vilkėjo gelbėjimosi liemenes ir plūduriavo įsikibę į irklentę. Pasak pareigūnų, šeima pagalbos laukė nutolusi apie 14 km nuo kranto ir vandenyje praleido beveik 10 valandų, kol buvo surasti.
„13-kamečio berniuko poelgis neįtikėtinas. Jo drąsa ir ryžtas išgelbėjo mamos, brolio ir sesutės gyvybes“, – įvykį pakomentavo policijos tyrėjas James Bradley.
J. Appelbee teigia, kad siųsti savo vyriausiąjį sūnų ieškoti pagalbos buvo labai baisu.
„Ko gero, sunkiausias sprendimas, kurį man yra tekę priimti. Pasakiau jam, kad pabandytų pasiekti krantą ir pašaukti pagalbą“, – motina pasakojo Australijos transliuotojų organizacijai.
Pasak jos, likusieji šeimos nariai stengėsi išlikti ramūs, nors sąlygos labai greitai blogėjo. Visgi viltys subliuško atėjus nakčiai.
„Bandėme išlikti ramūs, dainavome, juokavome ir elgėmės lyg žaistume. Tačiau saulei leidžiantis jūra ėmė smarkiai banguoti. Bangos buvo labai didelės“, – pasakojo ji.
Kai juos pagaliau surado gelbėtojai, visi trys šeimos nariai buvo sušalę, drebėjo, vidurinysis Beau nebejautė kojų.
„Aš turiu tris vaikus ir visi jie išgyveno. Tai ir yra svarbiausia“, – pridūrė Joanne.
Visa šeima buvo apžiūrėta medikų, tačiau nė vienam iš jų neprireikė keliauti į ligoninę.
Parengta pagal New York Post
