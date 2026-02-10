Kodėl rytai darželyje kartais prasideda ašaromis?

Pasak Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo kokybės vadovės Vytautės Žukauskaitės, rytiniai atsiskyrimo sunkumai adaptacijos pradžioje yra visiškai natūrali vaiko integracijos proceso dalis, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Vaikui nerimą kelia nauja aplinka, nepažįstami žmonės, pasikeitęs dienos ritmas ir taisyklės. Tai normalu. Tačiau labai svarbu, kad šiame etape vaikas jaustų suaugusiųjų supratimą, palaikymą ir nuoseklumą“, – teigia specialistė.
Kaip tėvai gali padėti vaikui pasiruošti darželiui?
Vienas svarbiausių žingsnių – apie pokytį pradėti kalbėti kuo anksčiau. Specialistė pabrėžia, kad kalbant su vaiku būtina išlaikyti pozityvų toną, akcentuoti gerąsias patirtis: naujus draugus, žaidimus, smagią kasdienybę.
Vaikams lengviau suprasti sudėtingas emocijas per žaidimą ir pasakas. Tam puikiai tinka terapinės pasakos, tokios kaip M. Molickos kūriniai ar pasaka apie Pelėdą Drūliją. Įsikūniję į personažus, tėvai gali saugiai ir vaikui suprantamai pristatyti artėjančius pokyčius.
Įpročiai, kurie mažina stresą
Nuolatinis pokalbis – vienas stipriausių įrankių adaptacijos laikotarpiu. Apie darželį verta kalbėti kasdien: važiuojant automobiliu, vakarieniaujant ar prieš miegą. Ne mažiau svarbūs ir vakaro pokalbiai, kai kartu aptariama vaiko diena.
Didelę reikšmę turi ir tėvų įsitraukimas į darželio gyvenimą. Dalyvavimas veiklose, knygų skaitymas grupėje ar bendras pasiruošimas šventėms padeda vaikui sustiprinti pasitikėjimą ugdymo įstaiga.
Taip pat itin veiksmingi trumpi ir aiškūs atsisveikinimo ritualai: dainelė, apkabinimas, simbolinis gestas. Svarbiausia – atsisveikinti ramiai, užtikrintai ir laikytis susitarimo išeiti.
„Ilgi atsisveikinimai tik prailgina vaiko patiriamą stresą. Trumpas, bet kokybiškas atsisveikinimas suteikia vaikui saugumo jausmą“, – sako V. Žukauskaitė.
Ką daryti, jei vaikas verkia?
Kiekvienas vaikas – individualus, todėl itin svarbus glaudus bendradarbiavimas su pedagogais ir specialistais. Jei ugdymo įstaigos darbuotojai rekomenduoja palikti vaiką ir išeiti, tai dažniausiai reiškia, kad jie mato galimybę vaiką nuraminti greičiau, sumažinant neigiamų emocijų trukmę.
„Tėvų pasitikėjimas ugdymo įstaiga – kertinis adaptacijos sėkmės veiksnys“, – pabrėžia specialistė.
Kaip darželis padeda vaikui adaptuotis?
Kiekvienam vaikui sudaromas individualus adaptacijos planas, kuris nuolat atnaujinamas atsižvelgiant į vaiko savijautą, tėvų ir specialistų pastebėjimus. Pedagogai siekia užmegzti artimą ryšį su vaiku, kad jis jaustųsi saugus, mylimas ir priimtas – tarsi antruose namuose.
