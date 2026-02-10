Paprastas klausimas pakeitė dviejų mamų iš Vilniaus gyvenimą: „Supratau, kad turiu padėti“

Šią organizaciją įkūrė dvi mamos iš Vilniaus – Sandra Balnienė ir Tatjana Jablonskienė. Viena iš įkūrėjų Tatjana pasakoja, kad pirmieji impulsai padėti vaikams, augantiems be šeimos, ją lydėjo dar vaikystėje.
Paauglystės atmintyje iki šiol gyvas globos namuose augęs berniukas – visada su tais pačiais kedais, žiemą ir vasarą. Jis niekada nesiskundė. Ši patirtis tapo tyliu, bet labai aiškiu atsakymu, kodėl Tatjana šiandien daro tai, ką daro.
Dvi mamos – viena kryptis
Kita įkūrėja Sandra Balnienė savo kelią pradėjo jau tapusi mama. „Kai mano sūnui Arui buvo penki mėnesiai, būdama su juo pirmą kartą labai aiškiai savęs paklausiau: kodėl vieni vaikai turi mamą, o kiti – ne?“ – prisimena Sandra.
Šis klausimas neliko teorinis. Sandra suorganizavo pirmąjį renginį Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose. Būtent ten, jos teigimu, tapo aišku, kad vaikams labiausiai reikia ne daiktų.
„Jiems reikia šilumos, nuolatinio dėmesio, meilės. Jie net vadino mane mama. Tą akimirką supratau – turiu padėti“, – sako ji.
Prie kilnios misijos prisidėjo Tatjana. Taip prasidėjo dviejų mamų kelias dėl šviesesnės vaikų ateities ir žibančių vaikų akių.
„Diena su vaiku“ – ne pramoga, o ryšio kūrimas
Pastaraisiais metais šioje veikloje vis daugiau dėmesio skiriama iniciatyvai „Diena su vaiku“. Tai individualaus dėmesio laikas, kai vienas suaugęs žmogus būna su vienu vaiku be įtampos, skubėjimo ir vertinimų.
Tatjanai ši iniciatyva nėra vienkartinis geras darbas. „Tai procesas, kuriame gimsta saugus ryšys – per akių kontaktą, pokalbį ir bendrą veiklą. Tokiose akimirkose vaikai atsiveria, pasakoja savo istorijas, svajones ir skausmą. Tai patirtys, kurios augina abu“, – sako ji.
Sandra pabrėžia, kad ši iniciatyva gimė iš paprasto, bet labai svarbaus stebėjimo – vaikai vieni prie kitų dažnai neatsiveria.
„Pilotinio projekto metu pamatėme, kad būdami dviese su suaugusiuoju vaikai pradeda kalbėti, pasitikėti, dalintis. Mes einame į prasmingas veiklas, net į koučingo tipo pokalbius – vaikai išsipasakoja, nes jaučia saugumą ir ryšį“, – pasakoja Sandra.
Prisidėti prie vaikų gerovės galite čia:
VšĮ „Žmonės Žmonėms“ LT067300010161840180