Jaunai kretingiškų šeimai su trimis mažais vaikais rytas prasidėjo baisia nelaime – džiaugiasi, kad bent patys liko sveiki

Piligrimų centro bendruomenė, kuriai priklauso jauna šeima, pasidalino pagalbos prašymu.
„Šiandien apie 5 ryto gaisras ištiko mūsų brangią šeimą – Vaidilę ir Žygimantą bei jų tris mažulius.
Jie patys sako, kad didžiausia dovana, kad visi liko sveiki.
Bet gaisras pasiėmė daug, o prieš akis – daug rūpesčių ir paprastų kasdienių dalykų, kuriuos teks pradėti iš naujo.
Jei šiandien galite skirti nors kelis eurus – net labai nedaug – tai būtų didžiulis palaikymas šiai šeimai“, – rašė Piligrimų centras.
Pagalbos šeimai su trimis mažais vaikučiais rekvizitus rasite čia.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pranešė, kad vasario 10 d. 5 val. 4 min. gautas iškvietimas į gaisrą Kretingos r., Kretingos sen., Kvecių k., Upelio g.
Degė individualus gyvenamasis namas. Atvykus ugniagesiams, degė namo sienos dalis. Ugnies židiniai buvo persimetę iš pirmo į antrąjį namo aukštą.
Namas medinis, 2-jų aukštų su palėpe. Stogas dvišlaitis, dengtas skiedromis.
Gaisro metu nudegė ir nuardyta pirmame aukšte ~20 kv. m vidinės sienos ir 20 kv. m lubų. Antrame aukšte apdegė ir nuardyta 15 kv. m sienos ir lubų. Aprūko patalpos.
Dūmų detektoriai įrengti, gaisro metu suveikė. Gaisro gesinimui pasitelktos 4 autocisternos.
Gaisrasjauna šeimaKretingos rajonas
Rodyti daugiau žymių