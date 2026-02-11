Gyvenimo būdasŠeima

Jaunai kretingiškų šeimai su trimis mažais vaikais rytas prasidėjo baisia nelaime – džiaugiasi, kad bent patys liko sveiki

2026 m. vasario 11 d. 12:40
Lrytas.lt
Ankstyvą pirmadienio rytą ugnis pasiglemžė tris mažus vaikus auginančios Vaidilės ir Žygimanto Bieliauskų šeimos namus Kretingos rajone.
Daugiau nuotraukų (5)
Piligrimų centro bendruomenė, kuriai priklauso jauna šeima, pasidalino pagalbos prašymu.
„Šiandien apie 5 ryto gaisras ištiko mūsų brangią šeimą – Vaidilę ir Žygimantą bei jų tris mažulius.
Jie patys sako, kad didžiausia dovana, kad visi liko sveiki.
Bet gaisras pasiėmė daug, o prieš akis – daug rūpesčių ir paprastų kasdienių dalykų, kuriuos teks pradėti iš naujo.
Jei šiandien galite skirti nors kelis eurus – net labai nedaug – tai būtų didžiulis palaikymas šiai šeimai“, – rašė Piligrimų centras.
Pagalbos šeimai su trimis mažais vaikučiais rekvizitus rasite čia
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pranešė, kad vasario 10 d. 5 val. 4 min. gautas iškvietimas į gaisrą Kretingos r., Kretingos sen., Kvecių k., Upelio g.
Degė individualus gyvenamasis namas. Atvykus ugniagesiams, degė namo sienos dalis. Ugnies židiniai buvo persimetę iš pirmo į antrąjį namo aukštą.
Namas medinis, 2-jų aukštų su palėpe. Stogas dvišlaitis, dengtas skiedromis.
Gaisro metu nudegė ir nuardyta pirmame aukšte ~20 kv. m vidinės sienos ir 20 kv. m lubų. Antrame aukšte apdegė ir nuardyta 15 kv. m sienos ir lubų. Aprūko patalpos.
Dūmų detektoriai įrengti, gaisro metu suveikė. Gaisro gesinimui pasitelktos 4 autocisternos.
Gaisrasjauna šeimaKretingos rajonas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.