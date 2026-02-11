Žiemą vaikų traumos persikelia į namus: kaip jiems sukurti saugesnę aplinką

Didžiausio šalyje draudiko „Lietuvos draudimas“ duomenys rodo, kad praėjusių metų žiemą didžiausia nepilnamečių traumų dalis (37 proc.) nutiko buityje namuose.
Tuo metu lauke pernai žiemos laikotarpiu užfiksuota 13 proc. visų traumų atvejų. Tai reiškia, kad didelė dalis incidentų įvyksta kasdienėje namų aplinkoje, kurioje vaikai turėtų jaustis saugiausiai.
„Žiemą vaikai daug daugiau laiko praleidžia uždarose patalpose, todėl padidėja traumų rizika buityje ir ugdymo įstaigose. Dažniausios vaikų patiriamos traumos – galūnių kaulų lūžiai, minkštųjų audinių patempimai bei veido traumos, kurios dažnai reikalauja ne tik gydymo, bet ir ilgesnio reabilitacijos laikotarpio“, – sako Artūras Juodeikis, „Lietuvos draudimo“ žalų departamento direktorius.
Ekspertas pabrėžia, kad vaikų tėvams ir globėjams svarbu ne tik pasirūpinti saugia aplinka, bet ir kalbėtis su vaikais apie galimas rizikas bei atsakingą elgesį namuose.
Kaip užkirsti kelią nelaimėms namuose
A. Juodeikis atkreipia dėmesį, kad traumas namuose dažniau patiria vaikai iki 6 metų amžiaus, ir dalijasi keliais patarimais saugesniems namams, kuriuose yra mažų vaikų.
Aštrūs baldų kampai – tai viena iš dažniausių smulkių, bet skausmingų traumų priežasčių, ypač mažesniems vaikams. Rekomenduojama naudoti kampų apsaugas ant stalų, spintelių ar palangių, ypač tose zonose, kuriose vaikai mėgsta būti, žaidžia ar bėgioja.
Pasitaiko atvejų, kai naktį vaikai eidami tamsoje atsitrenkia į duris ir susižeidžia veido sritį, susimuša kojos pirštus ar patiria kitų traumų. Tad vaikų kambaryje ar koridoriuje pravartu naudoti blausią šviesą skleidžiančius naktinius šviestuvus, kad apsimiegojęs vaikas galėtų matyti, kur eina, ir orientuotųsi aplinkoje.
Pasitaiko atvejų, kai naktį iš lovos iškritęs vaikas patiria rankos lūžį ar veido traumą. Dėl šios priežasties mažesniems vaikams rekomenduojamos lovos su apsauginiais paaukštinimais, kurios apsaugo nuo iškritimo miego metu.
Itin dažnos tokios traumos, kai vaikai susižaloja pargriuvę namuose. Čia pagelbėti šiek tiek gali minkšti kilimai ar kiliminė danga, kurie padeda sugerti smūgį. Tačiau kilimai patys turėtų neslidinėti ant grindų, kad netaptų paslydimo ar griuvimo priežastimi.
Praktiška priemonė namuose, kuriuose gyvena judrūs mažamečiai – durų stabdikliai. Jie laiko duris atviras ir neleidžia joms užsidaryti, kad vaikai neprisivertų pirštų, kas neretai nutinka mažiems vaikams
Vonios kambaryje svarbu naudoti neslystančius kilimėlius, nepalikti šlapios grindų dangos ar plytelių, vonios erdvėje prižiūrėti vaikus ir jų nepalikti be priežiūros – paslydimai vonioje, kritimai nuo spintelių yra taip pat neretai fiksuojamos mažamečių traumos.
„Lietuvos draudimo“ duomenimis, vidutinė pernai apdraustiems vaikams išmokėta žalos suma siekė 260 eurų. Visgi kai kuriais atvejais patirtos traumos reikalauja ir kur kas didesnių išlaidų – nuo papildomo gydymo išlaidų iki būtino tėvų nedarbingumo vaiko slaugai. Jei dėl traumos prireikia gydymo ligoninėje, papildomai mokami ligonpinigiai.
2025 m. draudimo bendrovė vaikų traumoms kompensuoti išmokėjo 1,2 mln. eurų, o didžiausia praėjusiais metais išmokėta žalos suma siekė 5 tūkst. eurų.