Teisininkė, verslininkė ir 3 vaikų mama Dovilė pasidalino sėkmės receptu: svarbu laiku stabtelėti

„Reikia riboti, kiek savęs kokiai veiklai skiri. Aš nedirbu savaitgaliais ir per atostogas, todėl turiu viską labai planuoti. Galiu visą savaitę vakarais mažiau matytis su šeima, jei tai yra intensyvus laikotarpis, bet savaitgalį aš būsiu su ja. Jei dirbčiau ir savaitgaliais, žymiai daugiau padaryčiau, bet aš žinau, kad visų dalykų nepasieksiu, stebuklų nesukursiu ir vis tiek bus riba, ties kuria nulūžčiau“, – teigia D. Burgienė.
Sėkmingos karjeros paslaptis
Kiekvienas, norintis savo darbą atlikti maksimaliai gerai ir kokybiškai, turi įdėti milžiniškas pastangas ir išlikti nuoseklus, įsitikinusi žinoma teisininkė. Dirbant organizacijoje labai svarbu turėti aiškią strategiją, struktūrą, veiklos kryptis, numatyti reikalingus resursus, išmatuoti sėkmę ir suprasti, kokias problemas gali tekti spręsti.
Vis dėlto sėkminga karjera reikalauja kompromisų, todėl asociacijos „Lyderė“ bendraįkūrėja sąmoningai planuoja laiką ir prioritetus. Jos teigimu, taip pavyksta išvengti perdegimo bei poreikio ilgesnį laiką praleisti atokiau nuo darbų.
„Kitas man svarbus dalykas – turėti daugiau nedidelių pertraukų. Kai jau jaučiu, kad lūžtu, persikraunu ir dviem dienoms kažkur išvažiuoju. Net ir vidury dienos išeinu pusvalandžiui su man patinkančiu žmogumi išgerti kavos. Aš nelaukiu, kol man prireiks 3 mėnesių pertraukos, svarbiausia tiesiog savęs klausyti“, – asociacijos „Lyderė“ organizuotame renginyje „Personal branding iš arti“ kalbėjo D. Burgienė.
Viešumas – ne visiems
Viešumas daugeliui sėkmingų verslininkų yra įrankis, padedantis stiprinti jų verslo prekės ženklą bei didinti klientų pasitikėjimą. Pasak pašnekovės, naujos idėjos ar verslo pradininkui privalu pasiruošti tapti jo veidu ir viešai kalbėti apie tai, kuo tiki.
„Prieš pradedant kažką daryti, reikia pagalvoti, ar tai tikrai tau, jei nenori būti viešas žmogus. Mano profesinėje veikloje būti viešumoje yra normali darbo dalis, kaip ir bet kokio pobūdžio patarėjui, vykdančiam ekspertinę komunikaciją. Aš tai darau, nes tai yra mano darbas, tačiau tikrai negimiau su didele meile viešai kalbėti, kaip ir daugelis kitų“, – kalba D. Burgienė.
Šiandien teisininkė aktyviai komentuoja ne tik teisės klausimais, bet ir visuomenei aktualiomis temomis, tokiomis kaip lygios galimybės ar moterų profesinis augimas.
„Kai kažkas paklausia, kodėl komunikuoju apie lygias galimybes moterims, tai dėl to, kad aš tuo tikiu ir tai yra labai svarbu. Jei kažkiek savo žodžiais ar pavyzdžiu galiu atkreipti dėmesį į temos svarbą, tai yra labai gerai“, – sako ji.
Nors didelių taisyklių, kaip atskirti darbą bei viešumą nuo šeimos nėra, tačiau egzistuoja viena raudona linija, kurios D. Burgienė neperžengia – vaikų gyvenimas turi būti privatus, nebent patys vaikai nori kitaip.
„Nejaučiu labai didelio poreikio viešinti mažų vaikų nuotraukų. Nenoriu nei savo vyro, nei uošvio, nei vaikų šlovės savintis. To niekas neturi daryti. Noriu, kad tie žmonės turėtų savo identiteto nuosavybę“, – teigia ji.
Prašė atkalbėti nuo „Ryklių“
Visuomenėje D. Burgienė tapo dar labiau atpažįstama po debiuto televizijos projekte „Rykliai“. Tiesa, šio debiuto galėjo ir nebūti, atvirauja teisininkė.
„Bandžiau įtikinti žmones, kad mane atkalbėtų nuo dalyvavimo projekte. Ten yra „daug pinigų“, o aš nesu nei Tadas Burgaila, nei Tomas Okmanas, nei kažkoks kitas didelis verslo ryklys. Aš jiems taip ir pasakiau: „Lietuvoje yra labai turtingų žmonių, eikite pas juos“. Tačiau didžiausia dilema buvo – ar nesusigadinsiu rimto profesionalaus žmogaus įvaizdžio. Visą gyvenimą dirbau, kad būčiau patikima profesionalė, ir toks yra mano pagrindinis identitetas“, – prisimena ji.
Vis dėlto noras išbandyti naują patirtį ir išeiti iš komforto zonos galiausiai palaužė nuogąstavimus, o televizinio viešumo poveikis jau buvo pažįstamas.
Vieną pirmųjų viešumo patirčių ji įvardija darbą su „Snoro“ bankroto procesu, kai kasdienis pasirodymas televizijos žiniose sukūrė netikėtą artumo efektą su iki tol buvusiais mažiau pažįstamais kolegomis ir kitais iki tol visai nepažinotais žmonėmis.
„Tada supratau viešumo galią – žmonės jaučiasi tave pažįstantys, atsiranda pasitikėjimas“, – priduria D. Burgienė.