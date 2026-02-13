Vestuvių planuotojų Laura Vagonė: Valentino diena tampa sužadėtuvių karaliene

Viena garsiausių Lietuvoje vestuvių planuotojų Laura Vagonė sako galinti išskirti kelias dažniausias progas piršlyboms: žiemos šventes (Kalėdas ir Naujuosius metus), romantiškas keliones, asmenines sukaktis (gimtadienius, draugystės metines ir pan.) bei Valentino dieną.
Visgi net ir įvykus piršlyboms ji pataria neskubėti planuoti vestuvių ir pasimėgauti nauju santykių etapu. „Kai kuriose šalyse net rengiamas atskiras sužadėtuvių vakarėlis, kuris kartais mastu primena mažesnes vestuves. Taip artimiesiems ir viešai pranešama, kad pora planuoja kurti šeimą. Lietuviams ši tradicija dar nėra labai artima, bet, galimai, tai tik laiko klausimas. Susižadėję per šią Valentino dieną, manau, su užklausomis dėl vestuvių planavimo sugrįš pas mane vėlyvą pavasarį ar net vasarą bei rudenį“, – mintimis dalijasi planuotoja.
Intymi akimirka ar viešas džiaugsmas?
Nors vis daugiau gyvenimo akimirkų persikelia į socialinius tinklus, L. Vagonė pastebi, kad apie piršlybas ne visi skuba iškart skelbti visam pasauliui. Kartais poros šią intymią akimirką kurį laiką nori pasilikti tik sau.
„Tačiau jei mergina jau kurį laiką tikėjosi sužadėtuvių, tikiu, jai norisi pasidžiaugti ne tik su artimiausiomis draugėmis, bet ir su visu pasauliu. Ir tai nėra blogai, – sako vestuvių planuotoja. – Vis dėlto tiems, kurie dalyvavo ar sužinojo pirmieji, patarčiau nepulti visko viešinti. Leiskite porai išgyventi savo emocijas ir patiems pranešti apie pasikeitusį statusą.“
Žiedas – daugiau nei papuošalas
Juvelyrikos namų „Marry Me by Ribas“ komercijos vadovė Viktė Bičkauskienė pastebi, kad artėjant Valentino dienai klientų srautas išauga. „Pasitaiko, kad vyrai ateina ieškodami auskarų ar kito juvelyrikos dirbinio, tačiau pamatę sužadėtuvių žiedus supranta, kad geriausia dovana būtų tas vienas svarbiausių klausimų gyvenime“, – šypsosi ji.
Nors dažniausiai piršlyboms pasirenkami žiedai su deimantu, tai – ne vienintelis pasirinkimas. Tiesa, klasikinis baltas deimantas išlieka populiariausias dėl savo simbolikos: deimantas laikomas tvirtumo, ilgaamžiškumo ir amžinos meilės ženklu. Vis dėlto šiuolaikinės poros vis dažniau ieško ir individualumo.
„Renkantis žiedą vis daugiau dėmesio skiriama ne tik brangakmeniui, bet ir jo formai, spalvai. Svarbu, kad jis atspindėtų mylimosios charakterį. Vienoms artimesnis subtilus, minimalistinis dizainas su klasikiniu deimantu, kitoms – išraiškingesni sprendimai: safyrai ar smaragdai“, – pasakoja V. Bičkauskienė. Populiarėjantys spalvoti brangakmeniai išsiskiria ir savo ypatinga simbolika. Safyrai simbolizuoja ištikimybę ir išmintį, smaragdai – atgimimą bei harmoniją.
„Kartais vyrai ateina labai aiškiai žinodami, ko ieško – būna net išsisaugoję konkretaus modelio nuotrauką. Pasitaiko atvejų, kai ir pačios mylimosios jau yra užsiminusios apie svajonių žiedą. Tačiau būna ir tokių, kurie ateina tikėdamiesi pamatyti tą vienintelį kūrinį ir pajusti, kad būtent jis turi atsidurti ant mylimosios piršto visam gyvenimui“, – sako komercijos vadovė.
Piršlybų scenarijai – nuo jaukių iki įspūdingų
Dauguma vyrų, galvodami apie piršlybas, stengiasi išlikti savarankiški – patys ieško žiedo ir organizuoja ypatingą akimirką. L. Vagonė suskaičiuoja vos du atvejus, kai būsimi jaunikiai kreipėsi į ją pagalbos, ir abu kartus jie buvo ne lietuviai.
„Vieną kartą būsima sužadėtinė galvojo, kad jie abu keliauja į poros fotosesiją, o mes tuo metu buvome išpuošę studiją gėlėmis ir pasislėpę laukėme teigiamo atsakymo. Manau, jaudinausi ne mažiau nei jaunikis. Kitą kartą organizavome pasiplaukiojimą jachta Galvės ežere – iškyla su draugais virto netikėtomis sužadėtuvėmis“, – prisimena planuotoja.
Vis dėlto, anot pašnekovių, svarbiausia ne scenarijaus mastas ar dekoracijų gausa. Svarbiausia – autentiškumas. Ar tai būtų jauki vakarienė namuose, ar kelionė į svajonių miestą, ar Valentino dienos vakaras žvakių šviesoje – lemiamą reikšmę turi nuoširdumas ir tikras noras kurti bendrą ateitį. O žiedas, spindintis mylimosios rankoje, tampa ne tik papuošalu, bet ir kasdieniu priminimu apie tą akimirką, kai ištartas „taip“ pakeitė viską.
