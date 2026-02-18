Švedijoje vyras pardavinėjo savo žmoną: pirkėjų skaičius atima žadą

Šiaurinėje Švedijos dalyje vyras, įtariama, išnaudojo savo žmoną pardavinėdamas jos seksualines paslaugas. Klientų – mažiausiai 120, vasario 16 d. pranešė Associated Press.
Vyras buvo suimtas dar pernai metų spalį, kuomet žmona apie nusikaltimą pranešė policijai.
Šiuo metu tyrėjai ruošia baudžiamąją bylą dėl prostitucijos organizavimo ir pelnymosi. Jų nuomone vyras negailestingai išnaudojo savo žmoną dideliu mastu, teigė prokurorė Ida Annerstedt.
Prokurorai pirmadienį pirmą kartą viešai atskleidė įtariamųjų vyrų skaičių. Poros tapatybės nėra atkleidžiamos, tačiau teigiama, jog 60-metis vyras neigia nusikaltęs.
I. Annerstedt atsisakė plačiau komentuoti tyrimą ir neatsakė, ar žmona sekso metu buvo svaiginama.
Pagal Švedijos įstatymus, sekso paslaugų pirkimas ir organizavimas yra nusikalstama veika, tačiau nebaudžiami yra tie sekso darbuotojai, kurie yra laikomi išnaudojamomis aukomis. Jeigu įtariamas vyras bus pripažintas kaltu, jam gresia laisvės atėmimo bausmė nuo dvejų iki dešimties metų.
Prokurorė teigė, kad kol kas tik dviems vyrams yra pareikšti kaltinimai dėl sekso paslaugų pirkimo, tačiau manoma, kad ateityje jų bus daugiau.
Jei bus pripažinti kaltais, jiems gresia iki vienerių metų laisvės atėmimo bausmė. Švedijoje seksualinių paslaugų pirkimas be fizinio kontakto, internetu, taip pat yra laikomas nusikaltimu.
Ida Annerstedt teigė, kad kaltinamasis aktas vyrui bus pateiktas kovo 13 d., o teismo procesas turėtų prasidėti netrukus po to.
Toks įvykis nėra pirmas Europoje. Prieš dvejus metus Prancūzijoje kaltu pripažintas 71-erių metų vyras, dešimt metų leidęs 50-čiai vyrų prievartauti jo apsvaigintą ir miegančią žmoną. Už šį nusikaltimą jis nuteistas kalėti 20 metų.
Parengta pagal ABC News
