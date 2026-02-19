Latviją sukrėtė dvylikametės nėštumas: šeima teigia nieko nežinojusi

Latvijos policija pradėjo baudžiamąjį tyrimą dėl šio incidento.
Nėštumas jau yra įpusėjęs, tačiau šeima arba nežinojo apie mergaitės būklę, arba ją slėpė.
Policija neatskleidė, iš kurio Vidžemės miesto ar kaimo yra mergaitė. Siekiant apsaugoti auką, beveik jokios šio incidento detalės nėra atskleidžiamos.
Tačiau yra žinoma, kad mergaitė buvo nuvežta į ligoninę dėl skrandžio skausmų. Tyrimo metu gydytojai nustatė, kad mergaitė buvo seksualiai išnaudota ir yra nėščia.
Policijos atstovė Zane Vaskāne paaiškino, kad vasario 11 d. buvo gauta informacija, kad 2013 m. gimusi mergaitė kreipėsi į medicinos įstaigą, skųsdamasi skrandžio skausmais. Medicinos įstaigoje buvo nustatyta, kad ji yra nėščia. Baudžiamoji byla iškelta pagal Baudžiamojo kodekso 16 skyrių, t.y. dėl nusikaltimų prieš moralę ir seksualinį neliečiamumą.
Ligoninė, kurioje ji buvo gydoma ir kurios gydytojai taip pat pranešė apie incidentą policijai, nepateikė jokių papildomų komentarų.
Seksualiniai nusikaltimai prieš nepilnamečius yra sunkūs nusikaltimai. Nusikaltėlis gali būti nuteistas kalėti kelerius metus arba iki gyvos galvos.
Savaitgalį, vasario 14 d., dėl seksualinio 12-metės mergaitės išnaudojimo policija suėmė 2003 m. gimusį vyrą.
Parengta pagal la.lv