Sėdmenų didinimo procedūra baigėsi mirtimi: be mamos liko penki vaikai

Penkių vaikų mama Alice Webb (33 m.) tapo pirmąja nesėkmingai atlikto nechirurginio sėdmenų didinimo auka Jungtinėje Karalystėje. Pasak jos širdies draugo, ši mirtis – tik ledkalnio viršūnė.
2024 metais 33-ejų metų moteriai buvo atlikta gana populiari kosmetinė procedūra: sėdmenų didinimas. Ši nechirurginė procedūra yra laikoma alternatyva chirurginei „Bralizian Butt Lift (BBL)“ operacijai, kurios metu riebalai yra pašalinami nuo paciento pilvo, šlaunų ar nugaros srities ir įsodinami į sėdmenis. Šiuo atveju į Alice sėdmenis nechirurginiu būdu buvo įšvirkšti dermaliniai užpildai.
Alice širdies draugas Benas Kingscote’as, kuris su ja susilaukė dukters Delsie, po moters mirties pareikalavo uždrausti sėdmenų didinimo procedūrą.
Jungtinės Karalystės parlamento nariai taip pat ragina drausti šią „laukinius Vakarus primenančią“ procedūrą.
Benas reikalauja, kad nechirurginis sėdmenų didinimas taptų neprieinamas ir piktinasi, jog draudimo priėmimas yra vilkinamas.
„Parlamentarai daug kartų žadėjo kažko imtis, bet iki šiol nepadarė jokių realių darbų.
Draudimas yra vienintelis būdas kažką laimėti iš šios situacijos“, – teigė jis.
„Noriu pažadėti Delsie, kad jokia kita šeima nepatirs to, ką patyrėme mes“, – Benas sakė žiniasklaidai.
Dabar vyras vienas augina jų paauglę dukrą Delsie ir papasakoja, jog jai buvo labai sunku laikyti egzaminus ir eiti į mokyklos šokių vakarus be mamos.
„Ji buvo pati geriausia, nuostabiausia Delsie mama“, – apie šeimos santykius pasakojo Benas.
Alice atliekant sėdmenų didinimo procedūrą prasidėjo komplikacijos, todėl ji buvo skubiai nugabenta į Glosteršyro Karališkąją ligoninę, kur jau kitos dienos rytą mirė.
Pasak nacionalinio gydytojų, slaugytojų ir nechirurginių procedūrų specialistų registro centro „Save Face“, Alice tapo pirmuoju žmogumi, mirusiu dėl nechirurginės sėdmenų pakėlimo procedūros, atliktos Jungtinėje Karalystėje, komplikacijų.
Alice kosmetinė procedūra atlikta studijoje Glosteryje, o kitą dieną ji mirė ligoninėje.
Gavę pranešimą greitosios pagalbos darbuotojai į minėtąją studiją atskubėjo prieš pat vidurnaktį.
Moteris buvo nuvežta į Glosteršyro Karališkąją ligoninę, bet mirė netrukus, antradienio rytą.
Benas papasakojo, jog buvo sukrėstas, nes apie procedūrą sužinojo likus vos kelioms valandoms iki draugės mirties.
Vėliau policijos pareigūnai patvirtino, kad dėl šio siaubingo įvykio buvo suimti du asmenys, įtariami žmogžudyste.
Per pastaruosius kelerius metus mažiausiai 28 britai mirė užsienyje dėl sėdmenų didinimo operacijų komplikacijų. Septyni iš jų – Turkijoje.
Vis dėlto Jungtinėje Karalystėje yra nemažai žmonių, dėl šios procedūros patyrusių skaudžias pasekmes.
Pasak „Save Face“ataskaitos, nuo 2022 metų net 479 pacientai pranešė apie nekokybišką specialistais apsimetusių apsišaukėlių darbą.
Negana to, kad dauguma pacientų po procedūros negavo norimo efekto arba liko su įdubusiais klubais, taip pat pasitaikė infekcinių užsikrėtimų, sepsio, celiulito, užpildo migracijos ir mazgelių odoje atvejų.
Prengta pagal The Sun