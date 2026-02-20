Jau dešimt metų alkoholio nevartojanti sveikatingumo ekspertė: tai pakeitė ir vaikų mąstymą

Paskatinta jo, moteris prieš dešimt metų visiškai atsisakė alkoholio ir yra įsitikinusi, kad toks sprendimas atnešė naudos ne tik sveikatai, bet ir tarpusavio santykiams bei namuose augančių vaikų mąstymui, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Šeštadienio popietę „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „Pirmi kartai“ laukia susitikimas su sveikatingumo eksperte Agne Dzeranova. Moteris pasakoja, kad net poilsio, atostogų ar laisvalaikio minutėmis sportas jai vis tiek išlieka pirmoje vietoje, todėl naujam nuotykiui ji pasirinko pirmą kartą save išbandyti „Montis Magia“ laipiojimo trasoje.
Laidoje Agnė papasakoja ir apie savo kasdienę veiklą. Ji ne tik aktyviai sportuoja, bet ir padeda kitoms moterims keisti gyvenimo būdą, organizuodama joms skirtus sveikatingumo renginius.
„Kviečiu moteris keliauti kartu su manimi, organizuoju sveikatingumo stovyklas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, kurios yra ir apie mitybą, ir apie judesį, ir apie tą pačią gamtą. Apie viską, kas mus pakrauna, o ne iškrauna“, – pasakoja pašnekovė.
Kalbėdama apie savo aktyvumą, Agnė prisimena vaikystę, praleistą mažame miestelyje. Pasak jos, būtent artimas ryšys su gamta ir nuolatinis judėjimas nuo mažens suformavo meilę sportui.
„Aš augau Ventos miestelyje, prie Ventos upės, tai man ta gamta davė daug aktyvumo. Ir bėgiodavau, ir mėgdavau maudytis bei nardyti, net turėjau pravardę – Undinė“, – atskleidžia Agnė.
Negana to, Agnė – dar ir trijų vaikų mama. Visgi, ji atvira – derinti motinystę, darbą ir aktyvų gyvenimo būdą nėra paprasta, o viską aprėpti, kartais tiesiog neįmanoma.
„Ar spėju viską suderinti? Nespėju, bet čia yra prioritetų paskirstymas: vieną dieną labiau skiri šeimai, kitą dieną – darbui, trečią – hobiui, ketvirtą – namams ir buičiai. Bet visko neįmanoma suspėti“, – teigia Agnė.
Paklausta, ar šeimoje nekyla konkurencija, kuomet abu su vyru dirba treneriais, Agnė šypsosi tikindama, kad sportas juos tik dar labiau suartino. Pasak jos, būtent vyras Alanas paskatino atrasti treniravimą ir tapo didžiausiu jos įkvėpimo šaltiniu.
„Nežinau, kaip mano gyvenimas būtų pasisukęs su kitu vyru, nes per Alaną aš ir atradau sportą. Jis pirmas tapo treneriu, dešimt metų kartu su juo sportuoju, tai mūsų ir pasimatymų formatas toks būdavo, ir laisvalaikio praleidimas. Todėl iš pradžių minties tapti trenere vengiau, esu ramesnio būdo ir grupinės treniruotės pasirodė ne man, bet tada nuėjau į treniruoklių salę su asmenine trenere ir pamačiau, kad čia yra visai kitas bendravimo būdas. Mane tai labai užkabino, nes norint būti asmenine trenere, turi būti ir gera psichologė, ir prieiti arti žmogaus, žinoti, ko jam reikia. Ne tik duoti teisingus pratimus, bet ir jausti žmogų“, – pasakoja trenerė.
Agnė atvira ir apie šeimos vertybes – jau dešimt metų jų namuose visiškai atsisakyta alkoholio. Anot jos, toks sprendimas atnešė ne tik geresnę atmosferą santykiuose, bet ir tapo svarbiu pavyzdžiu augantiems vaikams.
„Tai vienas geriausių gyvenime pasirinkimų. Mūsų vaikai jau pasiekė paauglystės metą ir mes matome stiprią naudą to, kad nevartojame alkoholio. Esame jiems pavyzdys ir matome, kaip vyresnėlis mąsto, kalba apie tai ir tai labai džiugu. O tuo pačiu santykiai šeimoje sutvirtėjo. Kai dingo alkoholis, nebeliko išėjimų į miestą, santykiai pagerėjo, net daugiau pasitikėjimo vienas kitu atsirado“, – atvirauja Agnė.
Sveikatingumo mentorė pasakoja išbandžiusi ir dar vieną ne visiems įprastą praktiką – maudynes lediniame vandenyje. Šiam iššūkiui ją taip pat paskatino vyras, o laikui bėgant tai tapo ne tik įpročiu, bet ir būdu stiprinti sveikatą bei emocinę savijautą.
„Alanas tai daro jau dešimt metų kiekvieną dieną. Aš prie jo prisijungiau tik per karantiną, bet man pavyko susidraugauti su lediniu vandeniu. Tai duoda daug naudos sveikatai, kadangi įlipus į šaltą vandenį kraujas iš galūnių suplūsta į vidaus organus, taip gerinant jų veiklą. O be to, eketė yra didžiulis stresas, tai tokiu būdu išmoksti stresinėje būklėje nusiraminti, tokią praktiką pritaikant ir kasdieniame gyvenime“, – teigia Agnė.
Kita laidos tema pakvies į kompozitoriaus Juliaus Siurbio namus. Beveik prieš dešimtmetį žmonos netektį išgyvenęs menininkas šiandien džiaugiasi naujais jausmais poetei Zenei Sadauskaitei. Meilė, kelionės ir kūryba vienija porą, o kad mėgautis gyvenimu nepritrūktų energijos, Zenė spėja pasirūpinti ne tik savo, bet ir mylimojo vyriška sveikata.
Kasdienis maisto papildų vartojimas gali pagerinti vyrų organizmo veiklą ir padėti išlaikyti tonusą, o renkantis maisto papildus prostatai, potencijai ir gyvybingumui, verta atkreipti į jų sudėtį.
Vyro organizmui itin naudingas juodasis eleuterokokas, iš Peru Andų kilusi pipirnė, afrikinės slyvos ekstraktas, goji uogos bei sėjamojo lino sėklos. Visos šios natūralios priemonės, sutalpintos į maisto papildo, tokio kaip „RED3“, kapsulę, tikslingai veikia vyro sveikatą bei padeda palaikyti normalią potenciją bei prostatos būklę.
„Prieš nepilną mėnesį tikrinausi prostatą – viskas gerai, bet tokiame amžiuje, manau, ateina laikas, kai reikia naudoti maisto papildus. Visiems norėtume palinkėti tokios jaunystės kaip mūsų, palinkėti rūpintis vienu kitu, rūpintis savo sveikata ir vartoti visus papildus, kurie priklauso kiekvienam žmogui. Ypač vyrams dėl prostatos“, – sako kompozitorius.
Trečioji laidos tema supažindins su unikalia Linos Rimkienės istorija. Ilgą laiką varginusį antsvorį jai pavyko įveikti pasitelkus baltyminę mitybą, o kai atsikratė net 40 kilogramų, moteris sukūrė „Neolina“ baltymų kokteilį, kuris tapo svarbia jos dienos dalimi.
„Šiemet yra lygiai 10 metų, kaip aš gyvenu kitame kūne. Išbandžiau aibę būdų, kaip numesti svorį, kaip jo vėl nepriaugti, bet tai man duodavo tik trumpalaikį rezultatą. Kai pasiekiau lūžio tašką, draugė gydytoja rekomendavo baltymų dietą.
Pradėjau ragauti visus baltymus, atsirinkau skonio prasme sau labiausiai prieinamus ir pastebėjau, kad svoris žymiai geriau krenta, kai miksuoji baltymus tarpusavyje.
Taip atradau „Neolinos“ formulę iš sojų baltymų izoliato ir pieno išrūgų baltymų koncentrato, kuris blokuoja cukraus poreikį, natūraliai skatina gerti daugiau vandens ir mažina apetitą“, – savo istorija dalinasi Lina.