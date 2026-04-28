Fiasko vestuvėse: netikėtai praplyšusios jaunikio kelnės parodė „kažką mėlyno“

29-erių australai Molly ir George‘as Philipai susituokė balandžio 10 dieną. Likus kelioms minutėms iki pobūvio pradžios, pora fotografavosi su jų turinio kūrėja „Modern Day Romance“ ir fotografe Zoë Morley, kai viena nuotrauka baigėsi netikėtu fiasko.
„Žmonės visada sako, kad vestuvėse kažkas būtinai nutiks ne pagal planą, bet šito tikrai nesitikėjau,“ – „People“ pasakojo Molly.
Kai George‘as pakėlė Molly romantiškai nuotraukai, kurioje ji meiliai žiūrėjo į jį iš viršaus, laimę akimirksniu pakeitė panika.
Užfiksavo balta suknele pasidabinusią I. Puzaraitę-Žvagulienę: jaunieji prisiekė amžiną meilę
Jaunikis pranešė, kad galimai plyšo jo kelnės. Kai jis nuleido Molly ant žemės, atsisuko ir laikydamas rankas ant sėdmenų parodė didelį plyšį juodose kelnėse, atidengdamas mėlynos spalvos apatinius.
Molly juokavo: „Galų gale jis tapo mano „kažkuo mėlynu“.
Susiję straipsniai
George‘as iš karto suprato, – prisiminė nuotaka. – Man prireikė šiek tiek daugiau laiko suprasti, kas įvyko, bet kai jis sušnibždėjo „mano kelnės“, supratau, kad jos plyšo jam pritūpus mane pakelti.“
George‘as paskelbė šio garderobo nesėkmės vaizdo įrašą ir nuotraukas Instagrame, o klipas, taikliai pavadintas „Kažkas sena, nauja, skolinta ir mėlyna?“, greitai išplito internete.
„Jo veide vaizdo įraše yra nesuvaidintas šokas, ir, tiesą sakant, tai mano mėgstamiausia visos situacijos dalis, – sakė Molly. – Net dabar tai visai neatrodo kaip blogas prisiminimas, – sakė nuotaka. – Labai džiaugiuosi, kad tai buvo užfiksuota.
Jei peržiūrėtumėte nuotraukas, darytas tuo metu, matytumėte, kaip mūsų veiduose realiu laiku maišėsi šokas ir juokas.“
George‘ui labiau rūpėjo ne jo išvaizda, o tai, kad suplėšytos kelnės gali sutrukdyti jaunavedžių pirmajam šokiui.
Kadangi pora nenorėjo vėluoti į savo pobūvį, George‘ui neliko nieko kito, kaip tik tęsti šventę su suplėšytomis kelnėmis, o po vakarienės suskubti ieškoti kitų variantų.
„Turėjau siuvimo rinkinį, bet jo tikrai nebūtų pakakę daugiau nei 20 cm plyšiui, – sakė Molly. – Nemažai draugų siūlė George apsikeisti kelnėmis.
Vienerias pasimatavo, tačiau jos buvo per trumpos, todėl teko grįžti prie suplyšusių. Prieš pat mūsų pirmąjį šokį vienas draugas nubėgo namo ir grįžo su atsarginėmis kelnėmis.“
Dauguma vestuvių svečių net neįtarė apie šį nutikimą.
„Eidami į pobūvį juokėmės dėl jo pasirinkimo vilkėti mėlynus apatinius, – dalijosi Molly. – Anksčiau tą savaitę ieškojau savo „kažko naujo, seno, skolinto ir mėlyno“, bet vis dar nebuvau radusi to „kažko mėlyno“.
George‘as sužinojo apie šią tradiciją ir nusprendė, kad jam taip pat reikia jos laikytis, nors iki tol net nežinojo, kad ji egzistuoja. Man tai pasirodė labai juokinga, miela ir netgi laiminga aplinkybė, nes paskutinę akimirką aš apie tai visiškai buvau pamiršusi.“
Pora vis dar negali patikėti, kad jų vaizdo įrašas tapo toks populiarus.
„Jis surinko daugiau nei 10 milijonų peržiūrų, ir nors visada manėme, kad tai juokinga ir mūsų draugams patiks, niekada neįsivaizdavome, kad pasieks tiek daug žmonių „Instagrame“, – „People“ sakė Molly.
Parengta pagal „People“