Košmaras JAV: netrukus po jautrių motinos žodžių – sūnaus įvykdyta tėvų žmogžudystė

Pasak policijos, 40-metis Glennas Allenas Beeman Jaunesnysis ir 41-metė Amanda Leigh Manion buvo nušauti anksti ryte balandžio 4 d. Jų sūnus ir įtariamasis žudikas Glennas Allenas Beemanas III-iasis vėliau mirė nuo sau pačiam padarytos šautinės žaizdos, Pueblo West miestelyje.
Balandžio 5 d. „Facebook“ įraše, kurį paskelbė A. Manion brolis Ericas Manionas, nurodoma, kad G. A. Beeman III-iasis patyrė „sunkią ir visišką psichinę krizę, kuri sukėlė tragišką įvykių seką, prasidėjusią jo motinos nužudymu“, po kurio sekė jo tėvo (ir buvusio Manion vyro) G. A. Beemano Jaunesniojo nužudymas.
„Šeima nori padėkoti už herojišką įsikišimą šeimos narių, buvusių įvykio vietoje. Jų drąsūs veiksmai sėkmingai atgrasė Glenną III nuo tolesnio kitiems keliamo pavojaus, o galiausiai jis atėmė sau gyvybę, – šeimos nurodė E. Manionas. – Deja, mes čia susirinkome gedėti dėl gilios ir skaudžios netekties“.
Sausio 28 d. „Facebook“ įraše, skirtame A. G. Beemano III gimtadieniui, A. Manion minėjo, kad švenčia „19 metų, praleistų būnant berniuko mama! Su visais pakilimais, nuosmukiais ir viskuo, kas tarp jų!“
„Tikiuosi, supranti, ką turiu galvoje, sakydama, kad myliu tave visada ir amžinai, – rašė motina. – Esu dėkinga už dar vieną kelionę aplink Saulę su tavimi! Meldžiuosi, kad šie metai būtų nuostabūs ir kupini palaiminimų! Su gimtadieniu, sūnau!“
Parengta pagal „The Pueblo Chieftain“.
