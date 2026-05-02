Nesuvokiamas globėjų žiaurumas: badu marinami vaikai siurbė drėgmę nuo sienų

2025 m. sausį Mary Hall ir Jerome‘as Normanas buvo suimti ir apkaltinti smurtu prieš vaikus po to, kai įtarimų sukėlė vienas iš trijų globojamų vaikų. Pranešta, kad berniukas rodė aiškius patirto kankinimo požymius.
Pagal pranešimo dokumentus, Kentukio valstijos policija 2024 m. gruodį buvo informuota apie vaiką, kuris turėjo mėlynių „šen bei ten“, o po žiemos atostogų į mokyklą grįžo „nuskeltais dantimis ir sulaužyta nosimi“.
„Jis sakė, kad nešiojo malkas ir važinėjo dviračiu, tačiau nepasakė, kaip tiksliai susižeidė, – teigiama pranešime. – Globėja Mary buvo paklausta apie vaiko nosį ir dantis.
Vaikų auklėjimui vis dar pasirenkamas smurtas: dažniausiai nukenčia viena amžiaus grupė
Ši atsakė panašiai – teigė, kad vaikai per atostogas nešiojo malkas ir daug žaidė lauke, o minėtasis berniukas galėjo susižeisti net miegodamas.“
Nors vaikas esą „niekada tiesiogiai neprisipažino apie smurtą“, pranešime buvo nurodyta, kad kartais jis „buvo baudžiamas apribojant prieigą prie maisto“, o mokytojai pastebėjo, kad mokykloje jis dažnai „godžiai persivalgydavo“.
Praėjus daugiau nei metams po Mary ir Jerome‘o arešto bei oficialių kaltinimų pateikimo, abu buvo nuteisti: po 20 metų už pirmojo laipsnio kriminalinį vaikų išnaudojimą ir po penkerius metus už kiekvieną antrojo laipsnio vaikų išnaudojimo kaltinimą. Kadangi bausmės vykdomos vienu metu, iš viso abu kalėjime praleis po 20 metų.
Kiekvienas iš jų turės atlikti bent 85 proc. bausmės, kad galėtų pretenduoti į lygtinį paleidimą.
Teismo metu prokurorai paaiškino, kad Mary perėmė savo sesers vaikų globą po jos žūties automobilio avarijoje 2018 m. Vėliau, 2023 m., pradėjusi santykius su Jerome‘u, ji su trimis vaikais persikėlė gyventi kitur.
„Jie neteko ne tik motinos, bet ir tėvo, – sakė apygardos prokuroras Bill Slone. – Vaikų tėvas buvo nuteistas už žmogžudystę ir atlieka bausmę kalėjime.“
Kai tyrėjai buvo informuoti apie galimą smurtą, jie nustatė, kad keli vaikai gyveno kambaryje su užkaltais langais ir spyna, rakinama tik iš išorinės pusės.
„Įsivaizduokite, kaip jaučiasi vaikas, kurį skriaudžia žmonės, turėję jį saugoti, – teisėjui Eddy Colemanui sakė Olivia Dotson, Kentukio sveikatos ir šeimos paslaugų kabineto darbuotoja. – Šie vaikai neatlieka bausmės – jie joje gyvena.“
Darbuotoja taip pat teigė, kad vyriausias vaikas buvo hospitalizuotas penkis kartus, o vienas gydymas truko net du su puse mėnesio.
Amber Hunt, vaikų advokatė ir globėja teismo procesui, taip pat sakė, kad vaikai patyrė sunkų fizinį smurtą ir psichologines traumas.
„Maistas yra pagrindinė žmogaus teisė, tai ne bausmė, – sakė A. Hunt. – Negalima atimti maisto iš vaiko todėl, kad jis elgiasi ne taip, kaip jums patinka. Jie buvo kankinami reguliuojant maistą.“
Ji taip pat teigė, kad vyriausias vaikas „siurbė sienų izoliaciją, kad numalšintų troškulį“ ir buvo maitinamas tik kūdikių koše su vandeniu.
Todėl advokatė paprašė teismo skirti maksimalią įmanomą bausmę.
Nors Jerome‘as neigė smurtavęs prieš vaikus, jo advokatas Jeffas Lovely sakė, kad kaltinamasis pripažįsta turėjęs kreiptis dėl pagalbos ir gydymo vaikams.
„Nė viena byla manęs nepaveikė taip stipriai, kaip ši, – teisme sakė prokuroras. – Globėjai nebuvo narkomanai, namuose nerasta jokių narkotikų. Visa tai buvo padaryta blaiviu protu. Vaikai kankinti tyčia, suvokiant savo veiksmus.“
Parengta pagal „People“