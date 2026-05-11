Žymi Klaipėdos solistė nepabunda iš komos – tragedijos sukrėsta šeima meldžia pagalbos jos sūnui

Sukrėsta šeima meldžia žmonių pagalbos Dalios sūnui Matui, kuris turi didelių bendravimo ir elgesio sutrikimų ir yra visi6kai priklausomas nuo mamos. Prieš 14 metų onkologinė liga pasiglemžė Mato tėtį.
„Koks netikėtas ir spalvotas yra gyvenimas…
Ir kaip greitai jis gali nusidažyti pačiomis tamsiausiomis spalvomis.
Šiandien mūsų šeima išgyvena tragediją.
Praėjusią savaitę mano sesę Dalią Kužmarskytę netikėtai ištiko labai sunkus hemoraginis insultas. Tai insulto forma, kai plyšta kraujagyslė smegenyse ir kraujas išsilieja į smegenis. Buvo atlikta skubi operacija – drenavimas, kad būtų sumažintas spaudimas smegenyse. Dėl kritinės būklės gydytojai ją buvo panardinę į dirbtinę komą t.y. atlikta sedacija.
Ketvirtadienį sedacija buvo nutraukta ir mes kartu su jos sūnumi Matu laukėme stebuklo.
Naiviai tikėjomės, kad ji atsibus, nusišypsos ir pasakys: „Na ir prigąsdinau jus truputį…“
Bet ji nepabudo iki šiol.
Šiuo metu Dalytė yra gilioje komoje. Pati giliausia koma pagal skalę yra 3 balų, o mes turime 4 balus. Gydytojai sako, kad neurologinė situacija yra labai sunki.
Operacijos atlikti negali, nes neranda „užsikišusių kraujagyslių burbuliukų“ kuriuos būtų galima operuoti. Tai yra fenomenas, kad jų nėra ir daktarų rankos yra surištos.
Mes nežinome, kada ji pabus. Ir nežinome, kokia ji pabus. Šiai dienai ji vėl migdoma vaistais, nes sukilęs spaudimas. Dirbtinė koma, plaučiai ventiliuojami aparatais. Žodžiu, visa apraizgyta laidais ir gyvybė palaikoma dirbtiniu būdu.
Didžiausią smūgį ši tragedija sudavė jos sūnui Matui.
Kas pažįstate Dalytę, žinote, kad Matukas turi didelių bendravimo ir elgesio sunkumų. Mama jam yra visas pasaulis. Geriausias draugas. Jo saugumas. Jo kelrodė žvaigždė. Mama jį supranta iš pusės žodžio.
Prieš 14 metų Matukas neteko savo tėčio. Vėžys buvo nustatytas netikėtai, jau IV stadijos, su metastazėmis. Tai buvo labai skaudi netektis jų šeimai. Ir šiandien gyvenimas Matukui smogia dar kartą.
Dabar jis kasdien laukia, kada mama pabus.
Laukia jos balso. Žvilgsnio. Bet kokio ženklo, kad ji sugrįžta pas jį.
Šiandien jis liko visiškoje nežinioje.
Matukas svajoja baigti studijas LCC International University ir tapti anglų kalbos vertėju. Jis svajoja versti lietuviškus filmus į anglų kalbą, kurti subtitrus, gyventi savo gyvenimą. Tačiau tiek finansiškai, tiek buityje jis buvo priklausomas nuo mamos. Visko reikia mokintis iš naujo ir mokytis gyventi savarankiškai.
Mes labai nemokame prašyti pagalbos.
Aš pati per savo ligą to nemokėjau.
Bet šiandien nebeliko nei gėdos, nei baimės.
Todėl labai prašau — jeigu galite, prisidėkite prie Matuko ateities.
Padėkite jaunam žmogui išsilaikyti gyvenime tada, kai jam pačiam tai padaryti yra šimtus kartų sunkiau nei daugumai mūsų.
Be mamos jis praktiškai liko vienas.
Didžiulis ačiū kiekvienam, kuris perskaitys, pasidalins ar prisidės bent maža dalele“, – rašė D. Kužmarskytės sesuo.
„Dalytė visą gyvenimą švietė kitiems — scenoje, muzikoje, žmonėse.
Ji buvo ir yra stipri, ryški, mylinti.
Ir aš labai tikiu, kad kažkur giliai ji vis dar kovoja“, – rašė sesuo.
Paramą galite vesti į Mato asmeninę banko sąskaitą:
Gavėjas: Matas Ričardas Brazauskas
Banko sąskaita: LT167300010132437166
Mokėjimo paskirtis: Parama
Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, koma, solistė
