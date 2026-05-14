Paviešinta žinutė, kurią gavęs paramedikas M. Sadauskas išvažiavo į mirtį

Kaip įtariamieji sulaikyti buvusi jo žmona, kultūrizmo čempionė Justina Gaigalaitė, jos sugyventinis Vilius Solkanas bei pastarojo tėvas Ilja Solkanas, kuriam priklausiusioje sodyboje ir buvo rastas nužudyti paramediko kūnas.
M. Sadauskas į mirtinus spąstus buvo įviliotas apgaule.
Balandžio 20-ąją jis sulaukė žinutės iš fiktyvios „Facebook“ paskyros, esą reikia skubiai, tą pačią dieną, pastatyti batutą Panevėžio rajone esančioje sodyboje, neva vaikų šventei.
TV3 televizijos laidai „TV pagalba“ pavyko šią žinutę gauti.
„Labas rytas. Nenoriu taip anksti jums skambinti, nes gal užimtas esate, todėl rašau žinute. Ar galėtų mano vyras su jumis susisiekti dėl batutų nuomos? Nes mes jau buvome susitarę su viena įmone, bet jie ką tik paskambino ir atšaukė. Tad šiuo metu bandome surasti, kas galėtų išnuomoti batutą, nors ir mažiuką, darželinukų išleistuvėms išnuomotoje sodyboje Panevėžio rajone. Iš anksto ačiū“, – iš netikro Raminta Ivaškiene pasivadinusio asmens profilio rašoma žinutėje, kuri paramedikui tapo mirtinais spąstais.
Laisvu nuo pagrindinio darbo Panevėžio greitosios pagalbos tarnyboje laiku M. Sadauskas užsiėmė batutų nuoma, pats nugabendavo ir pastatydavo klientų valdose.
Balandžio 20-osios rytą išvykęs iš savo namų Panevėžyje vykdyti tariamo užsakymo, paramedikas dingo – jo ieškojo artimieji, gausios policijos ir savanorių pajėgos.
Balandžio 21-ąją, apie 18 valandą M. Sadausko kūnas su šautine žaizda galvoje buvo rastas Mileškūnų kaimo sodyboje, kurioje gyveno naujasis J. Sadauskienės draugas V. Solkanas su savo tėvu I. Solkanu.
Šiek tiek anksčiau, balandžio 21-osios rytą netoli šios sodybos esančiame miške policijos pareigūnai buvo aptikę krovininį M. Sadausko automobilį „Hyundai“ su priekaba.
Sąsajos ir surinkti įkalčiai lėmė, kad buvusiai paramediko žmonai, V. Solkanui ir pastarojo tėvui būtų pareikšti įtarimai byloje dėl žmogaus pagrobimo, nužudymo ir šaunamojo ginklo laikymo.
