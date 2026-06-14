Visuomenė sukrėsta: vaikų globa užsiimanti mokytoja suimta dėl lytinių santykių su mokiniais

35 metų Amber Swain iš Niuporto miesto, esančio Vašingtono valstijoje, JAV, birželio 2 dieną buvo sulaikyta. Remiantis vietos žiniasklaidos pranešimais, jai pareikšti įtarimai dėl pirmojo ir antrojo laipsnio incesto – lytinių santykių tarp artimų giminaičių.
Nušalino nuo pareigų
Policija pareiškė, jog ji ne kartą turėjo lytinių santykių paaugliais. Dėl šių įtarimų mokykla nusprendė laikinai nušalinti ją nuo pareigų.
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Mokytoja, vietos bendruomenėje žinoma kaip aktyvi globos sistemos rėmėja, buvo suimta įtariant incestą. Tyrėjai teigia, kad ji turėjo seksualinių kontaktų su dviem paaugliais berniukais.
Swain dirbo Pend Oreille River mokykloje – alternatyviojo ugdymo vidurinėje mokykloje, priklausančioje Niuporto mokyklų rajonui Vašingtono valstijoje. Čia ji ėjo ir mokytojos, ir programos direktorės pareigas.
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Vietos žiniasklaida praneša, kad moteris buvo gerai žinoma bendruomenėje ir save pristatė kaip aktyvią pažeidžiamų bei didelės rizikos globojamų vaikų rėmėją.
Suėmė po apklausos
Tyrimas buvo pradėtas per gana trumpą laikotarpį – 2026 metų gegužės pabaigoje ir birželio pradžioje, tačiau policija teigia, kad galimi pažeidimai galėjo vykti kelis mėnesius.
Gegužės 18 dieną Vašingtono valstijos Vaikų, jaunimo ir šeimų departamentas (DCYF) pranešė apie galimą seksualinį išnaudojimą ir informavo vietos teisėsaugą.
Per kelias artimiausias dienas detektyvai susipažino su, kaip nurodoma teismo dokumentuose, seksualinio pobūdžio žinutėmis, kuriomis esą buvo keičiamasi tarp Swain ir paauglių. Taip pat buvo surengti atskiri teismo ekspertų atliekami pokalbiai su abiem berniukais.
Kaip praneša New York Post, moteris buvo suimta antradienį po oficialios apklausos, kai tyrėjai pareiškė surinkę pakankamai duomenų, leidžiančių pagrįstai įtarti nusikalstamą veiką.
Kitą dieną, birželio 3-iąją, ji stojo prieš Pend Oreille apygardos apylinkės teismą, kur teisėja Robin McCroskey nagrinėjo pirminius jai pareikštus įtarimus.
Tą pačią dieną mokyklos administracija pranešė, kad A. Swain nedelsiant nušalinta nuo pareigų ir išleista administracinių atostogų. Šį sprendimą švietimo įstaiga patvirtino oficialiame pareiškime.
Paaugliai pateikė skirtingas versijas
Rajono išplatintame pranešime, kurį citavo „The Spokesman-Review“, pareigūnai teigė:
„Nors šiuo metu negalime pateikti daug informacijos, galime aiškiai ir nedviprasmiškai pasakyti, kad į tokius atvejus žiūrime itin rimtai.“
Policijos pateiktuose dokumentuose nurodoma, kad abu paaugliai pateikė skirtingas versijas apie įtariamą netinkamą moters elgesį.
Vienas iš nepilnamečių tyrėjams teigė, kad su mokytoja lytinių santykių turėjo „daugybę kartų“, o kito paauglio parodymai dėl galimų įvykių aplinkybių šiek tiek skyrėsi. Tyrėjai toliau aiškinasi visas incidento detales.
Vienas iš nepilnamečių per teismo medicinos specialistų apklausą teigė, kad su A. Swain lytinių santykių turėjo „daugybę kartų“. Anot jo, šie santykiai prasidėjo dar prieš jam sulaukiant 18 metų ir tęsėsi iki pat dviejų dienų prieš apklausą.
Kitas paauglys pareigūnams pasakojo, kad 2026 metų gegužę, jiems miegant vienoje lovoje, A. Swain ne kartą jį netinkamai lietė. Vaikino teigimu, jis privertė moterį liautis, todėl situacija toliau neperaugo į rimtesnius veiksmus.
Teismo dokumentuose nurodoma, kad apklausiama detektyvų A. Swain iš pradžių neigė turėjusi bet kokių lytinių santykių su paaugliais.
Tačiau, pasak policijos, pareigūnams pateikus skaitmeninius įrodymus – tekstines žinutes, – moteris pakeitė savo parodymus. Ji teigė, kad su pirmuoju vaikinu lytinių santykių turėjo 2026 metų vasarį ir tik tuomet, kai jis jau buvo sulaukęs 18 metų.
Teisinosi neva susimaišė dėl laiko sekos
Kai tyrėjai atkreipė dėmesį į neatitikimus jos pateiktoje įvykių chronologijoje, moteris esą pripažino galėjusi suklysti dėl datų.
„Gali būti, kad susimaišiau dėl laiko sekos“, – cituojama ji teismo dokumentuose.
Per pirmąjį teismo posėdį Pend Oreille apygardos prokurorė Dolly Hunt paprašė skirti 500 tūkst. JAV dolerių (apie 374 tūkst. svarų sterlingų) užstatą, kuris turėtų būti sumokėtas grynaisiais. Prokurorė argumentavo, kad toks sprendimas būtinas dėl visuomenės saugumo, taip pat teigė, jog A. Swain, būdama areštinėje, mėgino susisiekti su vienu iš nukentėjusiais laikomų paauglių.
Moteriai atstovaujantis valstybės paskirtas advokatas Brettas Billingsley teisme teigė, kad ji turėtų būti paleista į laisvę, pabrėždamas, jog anksčiau ji nebuvo teista. Vis dėlto teisėjas nustatė 20 tūkst. JAV dolerių (apie 17,5 tūkst. eurų) užstatą.
Remiantis bylos suvestine, A. Swain buvo paleista už užstatą su sąlyga, kad ji negali kontaktuoti su įtariamomis aukomis ir negali artintis prie jaunesnių nei 18 metų asmenų.
Moteriai pareikšti kaltinimai dėl pirmojo laipsnio incesto, antrojo laipsnio incesto ir pirmojo laipsnio seksualinio nusižengimo nepilnamečiui. Nurodoma, kad už šiuos kaltinimus jai gali grėsti iki 20 metų laisvės atėmimo bausmė.
Bylą nagrinėsiantis oficialus kaltinimų pateikimo posėdis artimiausiu metu numatytas aukštesnės instancijos teisme.
Parengta pagal dailystar.co.uk
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