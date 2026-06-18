Mirus gerbiamam ūkininkui kaime prie Suvalkų išaiškėjo žiauri paslaptis: „Daugiau gyvenime nebebūsiu ramus“

Kaimynai ilgus metus gyveno įsitikinę, kad dvyniai brolis ir sesuo išvažiavo iš kaimo. Reikalas išaiškėjo tik po to, kai šių metų sausio mėnesį mirė dvynių tėvas. Būtent tada gyventojai pradėjo kelti klausimus, kurie paskatino policijos įsikišimą ir sodybos paslapties atskleidimą.
Kaimo šalia Suvalkų paslaptis
Kaip nustatė „Wirtualna Polska“, mažoje vietovėje netoli Suvalkų du žmonės ilgus metus galėjo būti izoliuoti. Beveik 30 metų kaimynai buvo įsitikinę, kad Janušas ir Mažena susikūrė gyvenimą už gimtojo kaimo ribų. Jie girdėjo, kad moteris įstojo į vienuolyną, o jos brolis dirba užsienyje.
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Tyrėjai šiuo metu tikrina, ar dabar jau 47 metų sulaukę brolis ir sesuo apskritai palikdavo sodybos teritoriją. Namą saugojo šunų gauja, o šeimininkas rūpinosi, kad joks svetimas žmogus neįžengtų į kiemą.
Kaime gyvenanti moteris, kurią cituoja WP, prisimena: „Tie vartai visada būdavo uždaryti, o po kiemą bėgiodavo aštuoni ar dešimt šunų. Joks svetimas asmuo neturėjo jokių šansų ten patekti – nei paštininkas, nei valdininkas, nei net kunigas per kalėdojimą.“
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Viskas paaiškėjo po laidotuvių
Situacija pasikeitė 2026 m. sausio pabaigoje, kai mirė 79 metų Janas Z. – šeimos galva ir apylinkėje gerbiamas ūkininkas.
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Per laidotuvių ceremoniją kaimynai pradėjo garsiai teirautis, kodėl nėra jo vaikų. Našlė pateikė prieštaringas versijas, teigdama, pavyzdžiui, kad jie negavo laisvadienio darbe arba kad buvo koplyčioje, nors niekas iš esančiųjų jų ten nematė.
Po šių įvykių policija gavo anoniminį pranešimą ir apieškojo ūkį. Brolis ir sesuo buvo paimti iš namų.
Vienas iš kaimynų prisipažino: „Gyvenime nebebūsiu ramus... Nes mes čia sau normaliai gyvenome, o ten, tame name, kažkas galėjo klykti prašydamas pagalbos.“
Prokuratūra tiria bylą
Suvalkų rajoninės prokuratūros veiksmai prasidėjo po oficialaus pranešimo iš ligoninės, į kurią buvo paguldyti brolis ir sesuo. Šiuo metu jie abu yra psichiatrijos įstaigoje. Tyrėjai patikrino namą bei ūkinius pastatus, aiškindamiesi, ar brolis ir sesuo ilgus metus negyveno palėpėje arba rūsyje.
„Jie yra saugūs ir jais rūpinamasi“, – sakė vienas iš bylą tiriančių pareigūnų. Iki šiol niekam nebuvo pareikšti oficialūs baudžiamieji kaltinimai, o policija sodybos teritorijoje rinko įrodymus po to, kai dingo ją saugoję šunys.
Prokuratūros vadovė, prokurorė Katarzyna Bojarska patvirtino, kad veiksmai dar tik prasideda: „Tyrimas yra pradinėje stadijoje. Niekam nepareikšti įtarimai. Tikriname visą mus pasiekiančią informaciją. Pirmasis pranešimas buvo gautas iš Suvalkų ligoninės. Ir tai yra viskas, ką šiuo metu norime atskleisti.“
Kodėl niekas neieškojo brolio ir sesers?
Žinoma, kad jaunystėje Janušas ir Mažena baigė vietos pradinę mokyklą ir nebuvo galima įtarti jokių sveikatos problemų. Namuose gyveno ir kita Jano Z. dukra, dirbanti mokytoja mokykloje, kuri visuomenėje funkcionavo visiškai normaliai. Tačiau moteris neatsakė į žurnalistų bandymus su ja susisiekti.
Brolio ir sesers dingimas sutapo su pradinės mokyklos baigimu dešimtojo dešimtmečio viduryje.
Tuometiniai teisės aktai dar nenumatė privalomo mokslo iki 18 metų, todėl institucijos jų likimo nekontroliavo. Tuo metu Lenkijoje privalomas mokslas baigdavosi kartu su pradine mokykla.
Nuostatą, kad mokslas yra privalomas iki 18 metų, įvedė tik naujoji 1997 m. Lenkijos Respublikos Konstitucija, o ji visiškai įsigaliojo tik 1999 m. rugsėjo 1 d., kartu su švietimo sistemos reforma.
Kaime gyvena mažiau nei 50 gyventojų, o namai yra toli vienas nuo kito, todėl išsaugoti paslaptį buvo lengviau.
Parengta pagal fakt.pl
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