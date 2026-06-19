Čekijoje brolis išprievartavo 12-metę seserį: gimus kūdikiui šeimos gyvenimas dužo

Tačiau vieną dieną mergaitę surietė nepakeliamas skausmas. Skubiai į ligoninę išvežtai dvylikametei medikai pranešė žinią, kuri pribloškė visus – jai prasidėjo gimdymas. Netrukus paaiškėjo dar skaudesnė tiesa: kūdikio tėvas yra jos pačios 16-metis brolis.
Paauglys, kuris, kaip nustatė teismas, seksualiai išnaudojo savo jaunesniąją seserį ir ją išžagino jų bendrame miegamajame. Jis išvengė realios laisvės atėmimo bausmės po to, kai sesuo pagimdė kūdikį.
Už seksualinio smurto nusikaltimus prieš dvylikametę šeimos narę, įvykdytus 2024 metų pabaigoje Čekijoje, jam skirta trejų metų laisvės atėmimo bausmė, kurios vykdymas atidėtas.
Prieš 18 metų gimdžiusios dvylikametės artimieji papasakojo, kaip gyvena dabar
Skausmas atskleidė paslaptį
Bylos duomenimis, nei pati mergaitė, nei jos šeima iki paskutinės akimirkos nežinojo apie nėštumą. Ji toliau lankė mokyklą, stengėsi gyventi įprastą gyvenimą, o didėjantis pilvas aplinkiniams nesukėlė didesnių įtarimų. Artimieji manė, kad mergaitė tiesiog priaugo svorio.
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Tik tada, kai dvylikametė pradėjo jausti stiprų, nepakeliamą skausmą, ji buvo nuvežta į ligoninę. Ten medikai nustatė, kad prasidėjo gimdymas. Netrukus mergaitė pagimdė kūdikį.
Po gimdymo ji pareigūnams papasakojo, kad buvo seksualiai išnaudota savo brolio. Vėliau atliktas DNR tyrimas patvirtino jos parodymus – ekspertai nustatė, kad naujagimio biologinis tėvas yra 16-metis paauglys.
Prokurorų teigimu, nusikaltimai buvo įvykdyti tėvų namuose Karlovy Varų regione. Teisme nurodyta, kad seksualinis sesers išnaudojimas prasidėjo dar tada, kai vaikinui buvo 15 metų, o 2024 metų rudenį jis ją išžagino.
Nors mergaitė ilgą laiką apie patirtą smurtą niekam neprasitarė, ji toliau lankė mokyklą ir bandė slėpti išgyvenimus. Kaip skelbia „Bild“, mokyklos nuotraukose jau buvo matyti, kad mergaitė atrodo stambesnė nei anksčiau.
Berniukas dabar globoje
Vietos valdžios institucijų teigimu, vaikai augo socialinių problemų neturinčioje šeimoje. Pareigūnai šią istoriją apibūdino kaip tikrą tragediją, sukrėtusią visą šeimą.
„Tai buvo tikra katastrofa šeimai. Jiems buvo labai sunku susitaikyti su tuo, kas įvyko. Žinoma, ši istorija iš karto tapo viso miesto pokalbių tema“, – vietos žiniasklaidai sakė valdžios institucijų atstovai.
Po nusikaltimų paauglys buvo perkeltas gyventi į globos šeimą.
Penktadienį jis stojo prieš Pilseno teismą, kuriame buvo paskelbtas nuosprendis. Teismas jam skyrė trejų metų laisvės atėmimo bausmę, tačiau jos vykdymą atidėjo.
Be to, paauglys įpareigotas lankyti seksualinius nusikaltėlius gydančią terapijos programą.
Teismas taip pat įpareigojo jį nukentėjusiajai sumokėti daugiau kaip 11,7 tūkst. eurų kompensaciją už patirtą žalą.
Parengta pagal The Sun.
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