Devynmetę peiliu nudūręs paauglys puolė girtis draugams: „Vėliau pamatysite per žinias“

Šešiolikmetis, kurio tapatybė negali būti viešinama, yra kaltinamas praėjusių metų gruodį Vestone prie Mero (Šiaurės Somerseto grafystėje) nužudęs Arią Thorpe.
Bristolio karūnos teismas išgirdo, kad praėjus vos kelioms minutėms po to, kai dūrė mergaitei į krūtinę, jis „Google“ paieškoje suvedė: „Kas nutinka, jei nužudai“.
Tada paauglys nuėjo prie netoliese esančios geležinkelio stoties ir ten susirinkusiems vaikams pasakė, kad subadė mergaitę.
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Jis pridūrė: „Vėliau pamatysite per žinias. Aš žaidžiau su peiliu. Ji užbėgo ant peilio. Aš netyčia ją nudūriau labai dideliu peiliu.“
Taip pat vienam iš grupės, kurį pažinojo, jis pasakė: „Ei, (vardas), aš esu žudikas. Netyčia kažką nužudžiau.“
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Kol vienas iš vaikų nukreipė paauglio dėmesį, kitas sugebėjo paskambinti policijai ir įspėti pareigūnus apie tai, ką kalba kaltinamasis.
Vienas iš vaikų vėliau policijai pasakojo: „Viskas, man galas. Kodėl aš tai padariau.“
Paauglys buvo suimtas po kelių minučių, kai sėdėjo ant traukinio vagono grindų ir laukė, kol traukinys pajudės iš stoties.
Iš anksto parengtame pareiškime policijai jis teigė: „Aš griebiau peilį ir dūriau jai į krūtinę. Nenaudojau daug jėgos, bet peilis buvo didelis. Nežinau, kodėl tai padariau, tai tiesiog nutiko. Priėjau ir dūriau jai. Ji nukrito ant grindų. Aš išėjau ir nuėjau į traukinių stotį, kad sėsčiau į traukinį ir pabėgčiau.“
Kaltinimą palaikantis karališkasis advokatas Ray Tully teisme teigė, kad berniukas pripažįsta laikęs peilį tuo metu, kai buvo padaryta mirtinas sužalojimas.
Tačiau prisiekusiesiems jis pasakojo kitokią versiją, esą jie tiesiog „žaisdami grūmėsi“ ir jis „bakstelėjo“ peiliu Arios link, norėdamas ją tik „išgąsdinti“.
R. Tully pridūrė: „Savo ruožtu ji pajudėjo link jo ir buvo mirtinai sužeista. Netrukus po mirtino incidento jis jaunuolių grupei pasakojo, kad Aria pati „užėjo“ arba „užbėgo“ ant peilio geležtės, kurią jis laikė rankoje.“
Teismas išgirdo, kad Arios šeimos draugas rado jos kūną name ir iškvietė gelbėjimo tarnybas.
Teismo medicinos ekspertizė parodė, kad mergaitė patyrė vieną durtinį sužeidimą krūtinės srityje ir nuo patirtos traumos būtų „mirusi labai greitai“.
R. Tully teismui teigė, kad prieš incidentą iš kaltinamojo buvo atimtas mobilusis telefonas.
„Didelė bet kurio šiuolaikinio jauno žmogaus gyvenimo dalis yra naudojimasis mobiliuoju telefonu. Tai priemonė, kuria jie bendrauja vieni su kitais ir su likusiu pasauliu. Panašu, kad kaltinamasis nebuvo išimtis. Kaip jis pats sakė per apklausą policijoje, mobilusis telefonas jam reiškė „laisvę“ – štai kiek jis jam buvo svarbus.
Policija atliko tyrimą, kad susidarytų vaizdą apie jo naudojimąsi telefonu. Paaiškėjo, kad jis neabejotinai buvo intensyvus telefono naudotojas“, – kalbėjo prokuroras.
R. Tully teigimu, telefono duomenų analizė parodė, kad naktį prieš nužudymą paauglys miegojo ne daugiau kaip tris su puse valandos.
Paauglys neigia kaltinimus dėl nužudymo ir netyčinės žmogžudystės, teismo procesas tęsiamas.
Parengta pagal thesun.co.uk