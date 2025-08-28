14-oje Lietuvos miestų senjorai kviečiami švęsti sidabrinį amžių piknikuose

Pasak organizatorių, piknikų tikslas – paskatinti senjorus tapti kūrėjais, o ne vien dalyviais ar stebėtojais. Su amžiumi dalis senjorų pasitraukia iš aktyvaus visuomeninio gyvenimo, tačiau noras dalyvauti išlieka. Todėl piknikai pasižymi laisvu formatu, padedančiu įsitraukti, drąsiau imtis iniciatyvos ir kurti sau turiningą laisvalaikį.
„Norime, kad piknikai būtų ne tiesiog dovana senjorams, o erdvė, kurioje jie patys yra kūrėjai. „Senjorų piknikus“ organizuojame jau trečius metus ir matome, kad jų sėkmė slypi bendrakūrystėje: kai senjorai dalijasi savo dainomis, eilėmis, šokiu ar tiesiog gera nuotaika. Būtent tokios patirtys – kai jautiesi matomas, išgirstas ir reikalingas – labiausiai praturtina senjorų kasdienybę“, – sako „Senjoro“ organizacijos vadovė Rugilė Bitautaitė.
Veiklos, kurios įtraukia ir suartina
Piknikų programos kiekviename mieste bus kiek skirtingos, bet itin nuotaikingos: senjorai galės dalyvauti įvairiose mankštose, viktorinose, meniniuose užsiėmimuose, edukacijose, taip pat pasimėgauti muzikiniais pasirodymais ar bendravimo žaidimais, padedančiais lengvai užmegzti naujas pažintis.
Ypatingas dėmesys skiriamas kvietimui senjorams ne tik dalyvauti, bet ir patiems tapti pikniko veiklų kūrėjais. Organizatoriai kviečia senjorus inicijuoti veiklas – galbūt kas nors nori paskaityti eiles, pakviesti bendram šokiui, dainai ar pasidalinti kitu savo talentu.
„Senjorų piknikuose“ laukiamas kiekvienas: tiek ateinantis su draugų būriu, tiek vienas, bet ieškantis naujų pažinčių. Organizatoriai pasirūpins jaukia aplinka ir dalimi vaišių, tačiau tikrąją pikniko dvasią kuria patys dalyviai. Todėl kiekvienas kviečiamas pasiimti pleduką ar pagalvėlę patogesniam sėdėjimui bei užkandžių sau ir kitam senjorui pavaišinti. Kaip teigia iniciatyvos sumanytojai, dalijimasis padeda lengviau užmegzti draugystes.
Siekia į piknikų iniciatyvą įtraukti kuo daugiau miestų
Organizatoriai tikisi, kad „Senjorų piknikų“ akcija išaugs, todėl ragina ir kitų miestų bei miestelių bendruomenes, įmones bei pačius senjorus imtis iniciatyvos ir surengti pikniką savo krašte.
„Norėtume, kad ši šilta, bendruomeniškumą skatinanti tradicija apimtų visą šalį. Todėl kviečiame prie „Senjorų piknikų“ iniciatyvos jungtis miestų ir miestelių bendruomenes, įmones bei organizacijas. Suburkite savo miesto ar miestelio senjorus į jaukų pikniką. Tai nereikalauja didelių išteklių – svarbiausia yra iniciatyva, erdvė gamtoje ir kvietimas senjorams ateiti su užkandžių krepšeliu, pledu bei gera nuotaika“, – kvietimus dalijasi R. Bitautaitė.
Norintys pikniką surengti savo mieste arba veiklomis papildyti jau rengiamus piknikuis, kviečiami susisiekti su „Senjoro“ organizacijos komanda el. paštu zmogui@senjoro.lt arba tel. +370 646 11048.
Piknikai vyks rugsėjo 18 d. 14 val.:
Bei rugsėjo 16 d. 14 val.:
- Utenoje, Vyžuonos parko amfiteatre
- Plungėje, Babrungo slėnio estrados teritorijoje, Laisvės al. 12
- Radviliškyje, Kultūros ir poilsio parke
- Gargžduose, Gargždų parko amfiteatre, Kvietinių g. 24B
Platesnę informaciją apie „Senjorų piknikus“ galite rasti „Senjoro“ organizacijos socialiniuose tinkluose bei internetinėje svetainėje www.senjoro.lt.