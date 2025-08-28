3 maisto produktai, kurie blogina atmintį: neturėtų valgyti vyresni nei 50 metų žmonės

Mokslininkai prognozuoja, kad demencijos ir Alzheimerio ligos atvejų ateityje daugės.
Augimo tempui įtakos turi ne tiek šiuolaikinių žmonių gyvenimo būdas, kiek jų mityba.
Mokslininkai atliko nemažai atminties sutrikimų tyrimų ir nustatė, kad tam tikri maisto produktai daro neigiamą poveikį pažinimo funkcijoms.
Be to, toks maistas yra daugelio mūsų planetos žmonių kasdienės mitybos dalis.
Papasakosime, kokių maisto produktų grupių geriausia vengti, nes jie turi įtakos atminties praradimui ir provokuoja demencijos bei Alzheimerio ligos atsiradimą.
Spragėsiai („popkornai“)
Mokslininkai nustatė, kad tai vienas pavojingiausių maisto produktų, kurį mėgsta ir vaikai, ir suaugusieji.
Mokslininkai mano, kad „popkornuose“ esanti cheminė medžiaga – diacetilas – yra ypač kenksminga.
Šis pavojingas junginys, atrastas dar 2012 m. atlikus tyrimą, ne tik daro neigiamą poveikį smegenų veiklai, bet ir gali sukelti kvėpavimo takų ir plaučių ligas.
Lydytas sūris
Mokslininkai mano, kad labai perdirbti pieno produktai daro neigiamą poveikį smegenų veiklai, blogina atmintį ir analitinius gebėjimus.
Pavyzdžiui, visų rūšių lydytas sūris smegenyse gali suformuoti apnašas, dėl kurių pablogėja kognityvinės funkcijos, ypač vyresniems nei 50 metų žmonėms.
Žalingas perdirbtų pieno produktų vartojimo poveikis gali būti pastebimas jau po keturių savaičių.
Mokslininkai mano, kad apdorotas sūris yra pavojingiausias smegenų veiklai.
Miltai
Ne tik pyragai ir duona daro neigiamą poveikį atminčiai, bet ir makaronai kelia pavojų.
Mat tokie produktai organizme sukelia uždegimą, kuris yra neurodegeneracinių ligų požymis.
Uždegimas gali paskatinti plokštelių susidarymą smegenyse, o tai lemia lėtą pažinimo funkcijų degeneraciją ir atminties praradimą.
Todėl mokslininkai rekomenduoja baltų miltų gaminius keisti pilno grūdo produktais.
Kokius maisto produktus valgyti po 50-ies, kad pagerėtų atmintis
Gydytojai ir mokslininkai rekomenduoja į savo mitybą įtraukti maisto produktų, kuriuose yra omega-3 polinesočiųjų riebalų rūgščių.
Tokie maisto produktai gali neutralizuoti perdirbto maisto uždegiminį poveikį. Tai gali būti riebi žuvis, riešutai, sėklos, alyvuogių aliejus ir daug žalumynų.
Tokie maisto produktai neleis smegenyse susidaryti baltyminėms plokštelėms, kurios sukelia neurodegeneracines ligas, pagerins atmintį ir pažinimo funkciją.
Mokslininkai taip pat ragina vyresnius nei 50 metų žmones palaikyti fizinį ir protinį aktyvumą, kontroliuoti cholesterolio kiekį kraujyje ir kraujospūdį.
Vyresni nei penkiasdešimties metų žmonės neturėtų rūkyti ir vartoti per daug alkoholio, nes dėl to gali pablogėti smegenų funkcija, kuri su amžiumi ir taip lėtėja.
