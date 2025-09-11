Senjorai kviečiami į vienintelį tokį festivalį Lietuvoje: laukia daugiau nei 100 renginių

„Tyrimai rodo, kad net kas dešimtas 65-erių metų ar vyresnis Lietuvos senjoras jaučiasi vienišas ir gyvena uždarą gyvenimą. Nors bendravimas vyresniame amžiuje tampa vis svarbesnis ir gali turėti įtakos sveikatai.
Siekdami padrąsinti senjorus neužsisklęsti, bendrauti ir papramogauti, kviečiame šį rudenį ir vėl susitikti“ – teigia renginio organizatorius, Edmundas Jakilaitis.
„Labai džiaugiamės galėdami atliepti senjorų poreikius ir pasiūlyti kokybišką laisvalaikį, suteikdami galimybę daugumoje renginių apsilankyti visiškai nemokamai“ – sako E. Jakilaitis.
Pasak jo, praėjusių metų renginys pranoko visus lūkesčius – vien koncertuose pernai apsilankė bemaž 7000 lankytojų, diskusijose ir susitikimuose dalyvavo net 9400 senjorų.
Renginių gausybė patenkins įvairiausius skonius
Tyrimai taip pat rodo, jog dalyvavimas įvairiose veiklose vyresnio amžiaus žmonėms padeda išlikti aktyviems, kurti tvirtesnius ryšius tarpusavyje ir jaustis bendruomenės dalimi.
Todėl organizatoriai pasirūpino, kad festivalio programoje sau mielos veiklos rastų kiekvienas dalyvis. Kasdien vyks įvairūs koncertai, diskusijos ir susitikimai su Lietuvos įžymybėmis: Edita Mildažyte, Orijumi Gasanovu, Alfredu Bumblausku ir kitais.
Muziejai senjorams nemokamai atvers duris, vyks ekskursijos, pėsčiųjų žygiai, sveikatingumo mankštos, o vakarais dalyviai bus kviečiami į šokių vakarus ir koncertus.
Naujos pažintys ir patirtys – į sveikatą
Norintiems pabendrauti bus organizuojami specialūs senjorų susitikimai, pokalbiai su įdomiais svečiais, diskusijos apie gyvenimo džiaugsmą, ilgaamžiškumą ar net kulinarines tradicijas.
Amžėjant pažinčių ratas siaurėja, todėl senjorai kviečiami išbandyti ir naują pažinčių mezgimo formatą – vidurdienio senjorų susitikimus, kurie leis per trumpus pokalbius pažinti kitus, dalintis patirtimi bei pasisemti įkvėpimo.
Visi šie renginiai ir veiklos leis ne tik įgyti naujų žinių, bet ir patirti malonių įspūdžių, pabūti kartu, užmegzti naujų pažinčių ar rasti bendraminčių.
Aktyviam gyvenimo būdui – ypatingas dėmesys
Senjorų savaitėje netrūks su sveikatingumu susijusių edukacinių veiklų bei pokalbių. Tarp laukiamų viešnių – Beata Nicholson, kuri pasidalins skanaus gyvenimo receptais, o dietologas papasakos, kaip valgyti sveikai, kokybiškai ir jaustis laimingiems.
„Eurovaistinė“ pristatys ir daugiau aktualių temų: vaistininkė Evelina Mockė kvies į diskusiją, taikliai pavadintą: „Draugas ar priešas? Viskas apie cholesterolį ir kaip jį sumažinti“, o vaistininkė Fausta Barisevičienė pasidalins, kam reikalingi „Maži pokyčiai, kurie kasdienybę paverčia lengvesne“.
Taip pat bus kalbama apie sveiką gyvenimo būdą, kaip išlikti jaunatviškiems ir patirti daugiau gyvenimo džiaugsmo. Apie amžėjimo grožį diskutuos žurnalistė Algimanta Žukauskienė kartu su „Eurovaistinė“ grožio vaistinių vadove Aušra Vareikiene ir vaistininku Ignu Popa, o pokalbį moderuos pats Vytenis Pauliukaitis.
Be to, festivalio dalyviai turės galimybę išgirsti genetiko dr. Vaido Dirsės bei „Eurovaistinės“ farmacinės veiklos vadovės pranešimą „Ilgaamžiškumas Lietuvoje: kokie mūsų įpročiai leis gyventi ilgą ir laimingą gyvenimą“.
Vienintelis Lietuvoje festivalis, subalansuotas senjorams, kviečia prie jūros, kai įprastai šurmuliuojantis kurortas aprimsta, tempas sulėtėja, tačiau orai dar džiugina.
Tačiau svarbiausia – galimybė senjorams atrasti vieniems kitus, susitikti, dalintis patirtimi, semtis įkvėpimo ir gyvenimo džiaugsmo.
Kai kuriems renginiams reikalinga registracija.
Išsamią renginių programą rasite čia.
