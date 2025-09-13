Didžiosios Britanijos lietuvių bendruomenė atsisveikina su 102 metų sulaukusia lietuve

„Su giliu liūdesiu pranešame, kad mirė garbingų 102 metų sulaukusi Olga Vaitkevičius (02.03.1923 – 31.08.2025).
Olga buvo šviesaus atminimo Stepono Broniaus Vaitkevičiaus žmona. Steponas buvo vienas pirmųjų lietuvių atvykusių į Peterborough, gavęs apdovanojimą už viso gyvenimo nuopelnus puoselėjant bendruomenės veiklą.
Atsisveikinimas vyks: Smiths Funeral Directors Church View House 75 High Street, Fletton, Peterborough PE2 8DT Antradienį, rugsėjo 16 d., 12:30–13.30val. Laidotuvės: Rugsėjo 30 d., 13:00 val. „All Souls“ bažnyčioje.
Kviečiame visus, kurie ją pažinojo ir norėtų atsisveikinti, prisijungti“, – rašoma Peterborough Lietuvių Bendruomenės „Facebook“ puslapyje.
S.B.Vaitkevičius Peterborough mieste gyveno nuo 1948 m., dirbo buhalterio darbą iki pensijos, buvo Didžiosios Britanijos lietuvių visuomenės veikėjas, ilgametis skautų vadovas, krikščionis pasaulietis.
Vaitkevičių šeima užaugino tris vaikus – Rimantą, Danutę ir Marytę.