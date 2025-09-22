Nemokama kava ir grožio procedūros: Alytus senjorams dovanoja ypatingą dieną

Tą laiką sau, o tiksliau grožio procedūras senjorams Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos proga dovanos penki Alytaus miesto grožio salonai bei kirpyklos ir Alytaus profesinio rengimo centre besimokančios būsimosios kirpėjos bei kosmetikės.
Skelbiame kirpyklas ir grožio salonus, kurie šios šventės proga nemokamai papuoš senjorus! Visoms paslaugoms būtina išankstinė registracija.
1. Grožio salonas „7 salos“ (Tilto g. 1). 10–18 val. kirptis ir šukuotis kviečia kirpėja Jūratė. Registracija: +370 676 141 43.
2. Kirpykla-grožio erdvė „Eriksona“ (Naujoji g. 8K1). 12–17 val. – kirpimas, plaukų dažymas, šukavimas, manikiūras, antakių dažymas/laminavimas. Registracija: +370 608 480 53.
3. Grožio salonas „Aida Beauty House“ (Naujoji g. 11). Nuo 10.30 val. – manikiūras, makiažas, šukuosenos, vyriškas ir moteriškas kirpimas, Express masažas, blakstienų priauginimas, kosmetologo paslaugos. Registracija: +370 651 11434.
4. Grožio salonas „Lina“, Make up Karolina (Vilties g. 5, 3 aukštas). 8.30–11.00 ir 12.30–14.00 – lengvas, gaivus makiažas, antakių korekcija ir dažymas, auskarų vėrimas. Registracija: +370 677 736 89.
5. Grožio salonas „Lina“ (Vilties g. 5). 8–11 val. – antakių tvarkymas, blakstienų dažymas, veido depiliacija. Registracija: +370 607 855 27
6. Grožio salonas „Ieva“ (Vilties g. 27A).
12 ir 13 val. kirpėja Lilijana apkirptų du klientus. Registracija: +370 600 444 77.
12 ir 13 val. kirpėja Dalia – du vyrus. Registracija: +370 686 82 794.
13 ir 14 val. manikiūrininkė Reda atliktų klasikinį manikiūrą dviems moterims. Registracija: +370 683 89 478.
14.30 ir 15.30 val. apkirptų 2 klientus (tiek moteris, tiek vyrus). Registracija: +370 615 44 231.
7. Alytaus profesinio rengimo centras (Jonyno g. 12A). Būsimosios kirpėjos kviečia senjorus ir senjores apsikirpti, o kosmetikės – pasigražinti makiažu. Registracija: +370 315 77 979.
Atkreipiame dėmesį, kad grožio salonai ir kirpyklos senjorams teiks tik nurodytas paslaugas.
Spalio 1 d. Alytaus miesto senjorų lauks ir dar viena staigmena – nemokama kava ar arbata garbaus amžiaus alytiškius vaišins šios kavinės ir restoranai:
- Restoranas „Carpe DIEM“ (Rotušės a. 16).
- LOFT restobaras (Naujoji g. 52).
- Kavinė „Pasimatymas“ (Dainų slėnis).
- Dzūkų alaus restoranas (Vilniaus g. 35).
- Kavinė „Dzūkų svetainė“ (Rotušės a. 16).
- Kavinė „Brunch Cafe“ (Nemuno g. 1).
- Kavinė „Dijaras“ (Naujoji g. 50).
- Kavinė „Dailidėlė“ (Mažosios Dailidės prieigos).
- „Kavos skveras“ (Vilniaus g. 10).
Ne kiekvienas senjoras gali sau leisti išgerti puodelį kavos ar arbatos kavinėje ar restorane. Vieniems kelią užkerta sunki finansinė padėtis, kitiems – nedrąsa praverti kavinės duris, todėl jie mieliau šiais karštaisiais gėrimais mėgaujasi namuose.
Tad, siekdama praskaidrinti garbaus amžiaus alytiškių kasdienybę, paskatinti juos pakeisti aplinką bei pabendrauti su bendraamžiais kavinėje ar restorane, Alytaus miesto savivaldybė jau trečius metus inicijuoja akciją ir kviečia kavinių bei restoranų savininkus spalio 1-ąją – Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną – vaišinti senjorus nemokama kava ar arbata.
Alytaus miesto savivaldybė nuoširdžiai dėkoja grožio salonams, kirpykloms, kavinėms ir restoranams, prisijungusiems prie šios gražios iniciatyvos bei siekiantiems praskaidrinti garbaus amžiaus alytiškių kasdienybę. Senjorams linkime gero laiko ir šypsenų, kurias būtinai užfiksuosime!
AlytusAlytaus miesto savivaldybėsenjorai
Rodyti daugiau žymių