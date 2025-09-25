Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Gyvenimo būdasSenjorai

Spalį – daugiau kaip 100 nemokamų renginių Kauno senjorams

2025 m. rugsėjo 25 d. 10:32
Spalio 1-ąją, minint Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną, Kaunas paruošė visą mėnesį trunkančią programą. Šiemet senjorai galės aplankyti ir išbadyti daugiau kaip 100 nemokamų pramogų: parodų, koncertų, kūrybinių dirbtuvių ir sporto užsiėmimų, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Jau kitą savaitę prasidės Senjorų mėnuo, kuriam paruošta turtinga programa: paskaitos, filmų peržiūros, sveikatinimosi programos, edukacijos ir kūrybinės dirbtuvės. Renginiai vyks visame mieste, skatinant vyresnių žmonių užimtumą ir aktyvesnį gyvenimo būdą. Visos veiklos – nemokamos.
Nemokamai apsilankyti kvies įvairios miesto kultūros įstaigos: Lietuvos zoologijos sodas, Istorinė Prezidentūra, Kauno miesto muziejaus ir Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos padaliniai, Kauno plaukimo mokyklos baseinai bei kitos įstaigos.
Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną, spalio 1-ąją, senjorams skirto mėnesio veiklų maratoną atidarys šventinis koncertas. Kauno sporto halėje susirinkusiųjų lauks muzikinė dovana – Edmundo Kučinsko koncertas. Taip pat bus pagerbti ir įvertinti nusipelnę miesto senjorai.
Spaliui įsibėgėjus senjorų lauks puodelių ir medžiaginių maišelių dekoravimo dirbtuvės, šokio spektaklis „Jūra“, filmo peržiūra, baseinų ir sporto užsiėmimų lankymas bei daug kitų įdomių veiklų.
„Kaunas – rūpinasi visomis kartomis. Mes nuolat atnaujiname žaliąsias erdves, užtikriname prieinamas paslaugas, suteikiame lengvatas viešajame transporte ir sudarome sąlygas aktyviam laisvalaikiui. Tikiu, kad patogaus ir gražėjančio miesto naudą jaučia ir senjorai. Spalį kviečiu visus išnaudoti visas Kauno siūlomas galimybes ir atrasti naujų draugų, dalyvauti veiklose ir pasisemti džiaugsmingų akimirkų“, – sako Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Orams vėstant senjorai kviečiami pasimėgauti šiltais gėrimais. Kiekvieną mėnesio šeštadienį ir sekmadienį kava vaišins po vienu stogu įsikūrę restoranai: nuo 12 val. „Laurus Soboras“ , o nuo 14 val. „The Spot Gastropub“ (Nepriklausomybės a. 3). Spalio ketvirtadieniais kava mėgautis kvies kavinės „Segtukas“ (Savanorių pr. 206) ir „Bernelių užeiga“ (K. Donelaičio g. 11).
Spalio 1 dieną kelionės viešuoju transportu senjorams bus nemokamos. Keliaujant su savimi būtina turėti pensijos gavėjo pažymėjimą
Kaunasnemokami renginiaiTarptautinė pagyvenusių žmonių diena

