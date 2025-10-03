Senjorai susiorganizavo diskoteką – atgaivino jaunystę ir kvietė pažinčiai

Savo dieną minėjo su šokiais
Spalio 1-ąją – Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną – įprasta minėti aptariant senjorams aktualias problemas, skiriant jiems laiko, dėmesio, kviečiant į įvairius renginius. „Gemma“ Vievio namuose senjorai savo dieną paminėjo švęsdami gyvenimą – šokdami diskotekoje, kuriai ruošėsi kone visą savaitę.
Diskotekoje dalyvavusi menininkė Nomeda Marčėnaitė pabrėžė, jog jos tikslas – priminti, jog visi senjorai – čempionai, laimėję svarbiausioje – gyvenimo – loterijoje, o matydama šviesius, laimingus veidus tik dar kartą įsitikino, koks gražus gali būti šis gyvenimo etapas.
Kartu Nomeda pakvietė visus norinčius ir galinčius skirti savo laiko atvykti į globos namus, kur, jos žodžiais, gyvena ypatingi žmonės.
„Savanorystėje nelieka svetimo žmogaus. Manau, jog tie, kurie savo laiką skiria savanoriškai veiklai, puikiai supranta, jog ne tik duoda, bet ir gauna, ir labai daug. Buvimas su senjorais yra labai svarbus, nes gyvenimo pabaiga nėra mažiau svarbi negu jo pradžia“, – kalbėjo N. Marčėnaitė.
Pašnekovė neabejoja – kiekvienas senjoras būtų be galo laimingas, jei turėtų kam papasakoti savo gyvenimo istoriją arba, galbūt, kartu paklausyti muzikos, paskaityti knygą ar tiesiog kartu patylėti.
„Senjorų patirtys yra nepaprastai vertingos, jų gyvenimo istorijos – įspūdingos, neįtikėtinai gražios, įdomios – jas tikrai būtina išgirsti. Jei mums pasiseks, mes pasensime, gali būti, kad būsime jų vietoje. Būsime tokie patys meilės ir dėmesio laukiantys žmonės. Žmogui nuo pat vaikystės iki gyvenimo pabaigos labiausiai reikia ne maisto, ne pinigų, o kito žmogaus meilės, dėmesio, pripažinimo ir buvimo drauge“, – įsitikinusi N. Marčėnaitė.
Ką ji patartų tiems, kurie svarsto pradėti savanoriauti, bet abejoja, ar sugebės? „Labai svarbu žengti pirmą žingsnį. Aš žinau, kad daug žmonių bijo senatvės, bijo ją matyti. Bet senjorų diskoteka tik dar kartą parodė – šie žmonės yra optimizmo užtaisai. Neabejoju, jog matydami jų džiaugsmą, pamatys tikrąją savanorystės prasmę. Žengti pirmąjį žingsnį sunkiausia, bet jeigu tokia mintis kirba – nepasigailėsite“, – kalbėjo menininkė.
Kviečia skirti laiko senjorams
Iniciatyvos „Reikalingos akys, ausys, rankos ir širdys – kartu su jų savininkais!“ idėją IPIA padiktavo labai svarbi ir prasminga organų donorystės tema. Tik savanorystės iniciatyvoje svarbūs organai kartu su jų savininkais.
„Jei senjorui sunkiai sekasi skaityti, jam prireiks jūsų akių, jei jis nori pasidalyti savo gyvenimo istorija – jūsų ausų, piešti, kurti rankdarbius ar žaisti stalo žaidimus – rankų. Norėjome tapti tie, kurie Skandinavijos ir kitose šalyse įsitvirtinusią savanorystės senjorų globos namuose idėją atneštų į Lietuvą. Savanorystei reikia tik noro ir šiek tiek laiko, todėl savanoriu – senjoro akimis, ausimis ar rankomis – gali tapti kiekvienas“, – kalbėjo IPIA vadovas Jonas Zelba.
Pasak J. Zelbos, senjorai globos namuose gyvena bendruomenėje, kur vyksta renginiai, užsiėmimai ar kitos veiklos, jais nuolat rūpinasi užimtumo specialistai, socialiniai darbuotojai, slaugos personalas ir reabilitacijos komanda. Visgi senjorams svarbi ne tik profesionali priežiūra, bet ir draugija, naujos draugystės, kartais – pagalba ar tiesiog laikas kartu.
Savanoriauti senjorų globos namuose kviečiami studentai, dirbantys žmonės ar kiti senjorai, kurie galėtų skirti bent 4 valandas per mėnesį savo laiko kartu pasivaikščioti, pažaisti šaškėmis, šachmatais, padėtų naudotis technologijomis ar paskaitytų knygą – taptų bendruomenės dalimi, kurių senjorai iš tiesų labai laukia.
Registruotis savanorystei galima IPIA tinklapyje www.ipia.lt
Tarptautinė pagyvenusių žmonių dienadiskotekaNomeda Marčėnaitė
Rodyti daugiau žymių