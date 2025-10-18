93-ejų gydytojas tapo tėvu dar kartą: vyro gyvenimo būdas tiesiog pribloškia

Kalbėdamas radijo laidoje „Nova’s Jase and Lauren“, dabar jau 93-ejų J. Levinas sakė, kad laikyti naujagimį rankose buvo „neįtikėtinas jausmas“. Jis atskleidė ir vieną svarbiausią savo norą – sulaukti sūnaus 21-ojo gimtadienio.
„Tai būtų didžiulis tikslas – man tada būtų 113 metų“, – juokavo jis. Kitas jo noras – dalytis Toros skaitymu per sūnaus bar micvą.
Gabby – trečias Johno sūnus ir pirmasis su dabartine žmona. Berniukas gimė vos penkiais mėnesiais anksčiau nei mirė vyriausias gydytojo sūnus Gregas (65 m.), sirgęs motorinių neuronų liga.
Poros sprendimas susilaukti vaikų subrendo per pandemiją. Pasak Yanying, idėja kilo Melburno karantino metu, kai ji ėmė svarstyti apie gyvenimo prasmę. „Pagalvojau, jei vyras mirs, noriu, kad dalelė jo liktų su manimi – vaiko pavidalu“, – sakė ji.
Jiedu susipažino po to, kai mirė Johno pirmoji žmona, su kuria jis pragyveno 57 metus. Norėdamas prasiblaškyti, Levinas nusprendė išmokti mandarinų kalbos – jo mokytoja buvo Yanying. „Jis buvo baisus mokinys, po trečios pamokos pasakiau, kad nebenoriu jo mokyti. Bet jis vis rasdavo priežasčių mane pamatyti“, – juokėsi moteris. Pora susituokė 2014 m. Las Vegase.
Nors jų 57 metų amžiaus skirtumas kelia nuostabą aplinkiniams, Yanying sako, kad jų santykius sieja meilė, o ne finansai – kai susipažino, Johnas buvo bankrutavęs. Ji sako esanti pasirengusi auginti vaiką ir viena, jei prireiktų: „Šiandien yra visokių šeimų, ir jos puikiai susitvarko. Jeigu kiti gali, galiu ir aš.“
Gabby auga apsuptas didelės šeimos – Johno vaikų iš pirmosios santuokos, dešimties anūkų, proanūkės ir Yanying mamos, kuri padeda rūpintis mažyliu.
Nors J. Levinas vadina save „senu mados tėvu“, kuris „nekeičia sauskelnių“, jis džiaugiasi nauju gyvenimo etapu. Buvęs ilgalaikis sveiko senėjimo specialistas ir savo pavyzdžiu įrodantis, kad aktyvumas lemia ilgaamžiškumą, jis iki šiol kasdien vaikšto į darbą, du kartus per savaitę sportuoja, negeria, nerūko ir nevalgo iki vidurdienio.
„Gyvenu taip, kaip patariu savo pacientams“, – sako jis.
Dabar gydytojas turi naują tikslą – išlikti pakankamai stipriam, kad pamatytų, kaip užauga jo sūnus.
Šaltinis: VT.co (remiantis „Daily Mail“, „Herald Sun“)