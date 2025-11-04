(Ne)matomi kasdienybės herojai: kviečia pamatyti tuos, kurie kuria orią ir pilnavertę senatvę

Kampanijos centre – individualios priežiūros darbuotojai, žmonės, padedantys senjorams ne tiesiog išgyventi, o nesustoti gyventi: padrąsindami, palaikydami, padėdami, o kartais – tiesiog būdami šalia ar išklausydami, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Kintant visuomenei – auga pagalbos poreikis
Lietuva – viena sparčiausiai senėjančių Europos valstybių. Jau šiandien beveik kas penktas šalies gyventojas yra vyresnis nei 65 metų, todėl pagalbos senjorams namuose poreikis sparčiai didėja.
Šiame kontekste individualios priežiūros darbuotojų darbas tampa vis svarbesnis – jie padeda senjorams kuo ilgiau išlikti savo namų aplinkoje, išlaikyti savarankiškumą, o žmogiškas ryšys mažina vienišumą ir stiprina pasitikėjimą savimi.
Pasak kampanijos sumanytojų, kasdien su senjorais dirbantys žmonės suteikia kur kas daugiau nei tik pagalbą buityje.
Jie padeda senjorams ne tik išgyventi, bet ir gyventi – taikydami įvairias darbo su senjorais metodikas, pasitelkdami pagalbines, senatvės iššūkius palengvinančias priemones. Tačiau ne mažiau svarbus ir šio darbo emocinis aspektas: padrąsindami, palaikydami ir būdami šalia, darbuotojai atneša senjorams saugumo jausmą bei kuria žmogišką ryšį, kurio daugeliui jų labai trūksta.
„Siekiame, kad visuomenė pamatytų šios profesijos prasmę, vertę ir indėlį į oresnės senatvės kultūros kūrimą. Darbas su senjorais Lietuvoje tradiciškai laikomas prasmingu, bet neprestižiniu.
Tad turime paradoksą: nors visuomenė gerbia pagalbos senjorams idėją, ji menkai vertina pačią profesiją. Mažai kalbama apie profesionalumą, inovacijas ar emocinį intelektą, kurio reikalauja šis darbas.
Šios kampanijos tikslas – pakviesti visuomenę geriau pamatyti, pažinti ir, galbūt, paskatinti rinktis pagalbos senjorams profesiją“, – sako SENJORO organizacijos vadovė Rugilė Bitautaitė.
Kampanija – simbolinė padėka tiems, kurie kuria gražesnę senatvę
Kampanijos metu pristatomos tikros individualios priežiūros darbuotojų istorijos, jautrūs vizualiniai pasakojimai bei simbolinė darbo aprangų kolekcija, sukurta bendradarbiaujant su dizainere Agne Kuzmickaite.
Aprangos, puoštos dizainerės atpažįstamu drugelio simboliu, tapo orumo ir pokyčio ženklu – padėka tiems, kurie kasdien tyliai kuria oresnę ir pilnavertiškesnę senatvę.
„Paklausite, kodėl ne tiesiog uniformos? Nes mes tikime, kad jas vilkintys žmonės yra daugiau nei tik darbuotojai. Jie – senjorų kasdienybės herojai, o jų darbas yra be galo vertingas.
Todėl šios aprangos – atpažįstamumo simbolis, liudijantis profesijos vertę. Kūrėme rūbus, kurie šiai profesijai suteiktų prestižo, ją puoštų ir žmonėms suteiktų pasididžiavimo jausmą“, – pasakoja SENJORO organizacijos vadovė.
Herojai prieš kamerą
Kartu su kolekcija gimė ir jautri fotosesija, kurioje dalyvavo SENJORO komandos narės – individualios priežiūros darbuotojos, kasdien dirbančios su senjorais ir žmonėmis su negalia.
Fotografijose siekta parodyti jų asmenybes, stiprybę ir tikrą, šiltą ryšį su senjorais. Kampanijos žinutę iki lapkričio vidurio bus galima išvysti reklamos ekranuose gydymo įstaigose, IKI parduotuvėse, įvairiuose žurnaluose, socialiniuose tinkluose bei lauko ekranuose Vilniuje – kaip tylų kvietimą pastebėti tuos, kurie dažnai (ne)matomai kuria pozityvesnės senatvės kultūrą.
Apie SENJORO
SENJORO – nevyriausybinė organizacija, teikianti socialines paslaugas namuose senjorams visoje Lietuvoje. Šiuo metu organizacija padeda beveik 2300 vyresnio amžiaus žmonių, o jos komandą sudaro daugiau nei 500 individualios priežiūros darbuotojų, kasdien kuriančių pozityvios ir orios senatvės kultūrą Lietuvoje. Daugiau informacijos apie komunikacinę kampaniją – čia ir „SENJORO“ socialiniuose tinkluose.
