Janinos gyvenimas griuvo per vieną vakarą: „Jei anūkas nebūtų prabudęs, turbūt ir mūsų čia nebebūtų“

Moteris iki šiol prisimena tą akimirką, kai teko bėgti iš degančio namo, o jos akyse vis dar stovi vaizdas, kaip griūva gyvenimas, kurtas metų metus, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Janina su siaubu prisimena, kaip šių metų birželį užsiliepsnojo jos namai: „Aš nieko nemačiau, buvo įprastas vakaras. Tačiau staiga pas mus atbėgo į antklodę susisupęs anūkėlis, kuris miegojo kitame namo gale, sako: „Gaisras, degam“.
Spėjau tik pačiupti antklodę ir išbėgau iš degančio namo. Pamenu, kaip mane pasodino ant suoliuko priešais namus, o akyse iki dabar stovi tas vaizdas. Paskutinis mano gyvenimas sudegė. O jei anūkas nebūtų prabudęs, turbūt ir mūsų čia nebebūtų“, – pasakoja kas nutiko tą naktį Janina.
Tai antrasis gaisras Janinos gyvenime. Kartą šeimai jau buvo tekę viską prarasti ir pradėti iš naujo. Tik šįkart, kai moteris yra pensininkė, o ir sveikatos tiek nebėra dėl onkologinės ligos, jėgų atsistatyti likę daug mažiau. „Vis galvojau, Dieve Dieve, ką reikės daryt? Kur eit? Ką valgysim?“, – sako ji.
Visa laimė, tuo metu pagalbą pasiūlė „Maisto bankas“. „Žiūriu, atvažiuoja. Sakau: „Iš kur jūs čia? Kaip sužinojot?“. Jie sako: „Mes internete pamatėm apie jūsų nelaimę. Mūsų pareiga padėti jums tokiu sunkiu laikotarpiu, nors maistu padėti, kad turėtumėt ką valgyti“.
Man taip suspaudė širdį – niekada nėra tekę prašyti pagalbos, visada visko turėjom, bet netekus namų „Maisto banko“ parama padėjo išgyventi. Galvoju, vaikai vaikai, Dieve mano, kokie jūs geri, labai ačiū“, – dėkinga pasakoja Janina.
Organizacijos vadovas Simonas Gurevičius neslepia, kad tokių nelaimių per metus mato daug. Daugeliui žmonių, kurie visą gyvenimą tvarkėsi patys, sunku paprašyti pagalbos, todėl „Maisto bankas“ glaudžiai bendradarbiauja su seniūnijomis ir savivaldybėmis, kad galėtų pasiekti nukentėjusius žmones kuo greičiau, o kartais informaciją apie įvykusias nelaimes gauna iš geravalių žmonių per socialinius tinklus.
„Važiuojame pas žmones po gaisrų, gausių namus suniokojusių vėjų ar kitų nelaimių. Paskutiniu metu vis daugiau informacijos apie tokius įvykius sužinome per socialinius tinklus. Neabejingi žmonės mums parašo, o kartais ir tie, kuriems panašioje nelaimėje jau kažkada padėjome.
Nesvarbu, kokia didelė bėda ištiko, maistas vis tiek išlieka pirmasis žmogaus poreikis. Todėl stengiamės atvykti kuo greičiau – mūsų pagalba yra ne tik maistas, bet ir žinutė, kad žmogus šioje nelaimėje nėra vienas. Janinos istorija primena, kad pagalbos gali prireikti bet kam iš mūsų. Ir tą pagalbą suteikti galime tik gerų žmonių, kurie palaiko „Maisto banko“ veiklą, dėka“, – sako S. Gurevičius.
Janinos išgyvenimai, tai tik viena iš daugelio istorijų, primenančių, kaip akimirksniu gali sugriūti tai, ką kūrėme visą gyvenimą. Tačiau kartu tai ir priminimas, kad gera širdis bei bendrystė gali padėti atsitiesti. Visą Janinos pasakojimą ir dar daugiau jautrių tikrų istorijų išgirsite „Maisto banko“ paramos koncerte „PasiDalink“, kuris vyks lapkričio 21 d., 19:30 val., tiesiogiai per LNK televiziją.
Tą vakarą garsiausi šalies atlikėjai gražiausiomis dainomis kvies visą Lietuvą dalintis gerumu ir padėti tiems, kuriems šiandien žmonių palaikymo reikia labiausiai. Skambinkite ir prisidėkite prie „Maisto banko“ misijos jau dabar – tel. 1343 (auka 5 eurai) ir 1413 (auka 10 eurų).