Romantika skaitmeniniame amžiuje: ar saugu mylėti DI?

Dvidešimtmečiai vis vis dažniau renkasi ne „gyvą“ merginą ar vaikiną, o skaitmeninį partnerį. DI pokalbių robotų (angl. chatbot) „Joi“ bendrovės apklausos duomenys rodo, kad 75 proc. amerikiečių jaunimo mano, kad DI antra pusė gali atstoti tikrus romantinius santykius. Tokią nuomonę lemia noras iš karto gauti „tobulą“ partnerį, o ne investuoti laiką į santykius su kitu žmogumi. Anot D. Povilaičio, taip yra dėl to, kad DI gali vis tiksliau atkurti žmogišką empatiją, balso toną, išvaizdą ar net imituoti asmenybę.
Kodėl jaunimas nenori tikrų santykių?
Noras būti suprastam kyla visiems, bet ne visi nori suprasti kitus žmones. Tokiais atvejais dirbtinio intelekto partneriai gali atrodyti kaip patrauklus pasirinkimas – jie visada supras, tačiau niekada nereikalaus to paties iš jūsų. Visgi, santykiai su DI yra vienašališki ir negali suteikti žmogiško palaikymo. Toks realaus tarpusavio ryšio trūkumas ilgainiui silpnina asmens socialinius įgūdžius ir dar labiau žmogų atskiria nuo realaus pasaulio.
Neįprastus skaitmeninius romantinius santykius lėmė tiek technologijos, tiek jau istorijos puslapiuose atsidūrusi pandemija. Didžiulis neigiamo turinio srautas leido pamatyti blogiausias kitų žmonių puses ir kai kuriuos net atbaidė nuo visų žmogiškų santykių.
„Atrodo, kad DI antrosios pusės pašalina visus neigiamus santykių aspektus, pavyzdžiui, konfliktus ar skirtingas nuomones. Taip bene automatiškai atsiranda vienpusiu pasitikėjimu pagrįsta draugystė, kurioje asmuo dažnai dalijasi jautria ir asmenine informacija. Tačiau virtualus pasaulis turi kitą logiką: čia jūsų pokalbiai gali būti saugomi, analizuojami ar net nutekinti“, – perspėja D. Povilaitis.
Kitaip nei „gyva“ mergina ar vaikinas, DI antrosios pusės prisitaiko prie asmens nuomonės, niekada neprieštarauja ir visada nusileidžia. Pavyzdžiui, „Replika“ DI įrankis leidžia pasirinkti, kaip atrodys ir net elgsis vartotojo skaitmeninė antra pusė.
Romantika ir duomenų sauga gali eiti išvien
Tikėtina, kad ateityje skaitmeninės antrosios pusės taps dar populiaresnės ir įgaus platesnį pritaikymą įvairiose gyvenimo srityse – nuo draugystės ir romantinių santykių iki kasdienio bendravimo ir emocinės paramos. DI pokalbių roboto „Joi“ apklausa parodė, kad net 80 proc. Amerikos Z kartos atstovų jau dabar svarsto santuoką su DI. Vis dėlto, ekspertas pabrėžia – svarbu mokėti bendrauti su DI saugiai, kad neapsigautumėte ir neliktumėte įskaudinti.
Dirbtinis intelektas gali būti puikus pašnekovas, tačiau jis niekada nepakeis tikro pokalbio su žmogumi, nes neturi gebėjimo pajusti emocijas. DI yra tarsi jūsų jausmų ir dialogo veidrodis, kuris geba palaikyti pokalbį, bet negali į santykius atsinešti savo žmogišką patirties.
„DI gali imituoti empatiją, bet šie kalbos modeliai negebės jūsų užjausti ar šiltai apkabinti. Todėl nusprendę kurti santykius su DI, jo atsakymus vertinkite kritiškai, nekalbėkite kaip su terapeutu, neprisiriškite, nepatikėkite paslapčių ar jokių finansinių duomenų. Jokia programa nepakeis „gyvo“ tarpusavio ryšio ir žmogaus“, – pataria kibernetinio saugumo ekspertas.
Skaitmeninė romantika ir interneto ribos
Skaitmeninių antrų pusių platformos ateityje taip pat gali būti ribojamos, nes jose mažamečiai gali būti pažeidžiami. Tai aktualu nes, „Google“ planuoja nustatyti vartotojo amžių pagal naršymo istoriją. „Google“ spręs, ar žmogus jau sulaukė pilnametystės ir ar reikia blokuoti jo prieigą prie tam tikrų programų bei puslapių. Kadangi net suaugusieji kartais žiūri animacinius filmus, kyla klausimas, ar bus galima tiksliai atskirti vaikus nuo suaugusiųjų, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Technologijos nuolat tobulėja ir gali vis geriau atspindėti ir imituoti žmogišką santykį, tampa vis labiau panašios į mus, tačiau DI negali pakeisti tikro ryšio. Jis gali būti puikus pagalbininkas, pašnekovas ar tas, kuris pakelia nuotaiką, tačiau visada verta prisiminti, kad tai yra tik įrankis, o ne partneris. Reikia saugoti privatumą, bendrauti atsakingai ir neleisti, kad skaitmeninis pasaulis visiškai užgožtų tikrąjį“, – apibendrina D. Povilaitis.
