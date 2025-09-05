Telefoniniai sukčiai prabyla artimųjų balsais: DI jau perprato lietuvių kalbą

„DI klastočių įrankiai veikia efektyviau ir yra labiau prieinami. Jie mokosi nebe iš didelio duomenų kiekio, o iš konkrečių asmens vaizdo ar garso įrašų internete, todėl mūsų gimtoji kalba sukčiams jau yra įkandama. Anksčiau tokios apgaulės Lietuvoje buvo labai retas atvejis, bet dabar sukčiai jau gali naudoti suklastotus artimųjų garso įrašus“, – sako D. Povilaitis. Vagišių apgavystės, kuriose jie pasitelkia DI balso klastotes, tampa vis dažnesnės. TVIC duomenimis, daugiau nei trečdalyje (34 proc.) užregistruotų apgavysčių atvejų sukčiai naudojo DI įrankius. Iš tiesų, DI čia atlieka dvigubą vaidmenį: jis ne tik suklastoja balsą, bet ir analizuoja viešai prieinamus duomenis, kad surastų potencialias aukas. Taip vagišiai atrenka žmones, kurie pagal savo amžių ar pomėgius gali lengviau patikėti DI apgaule.
DI balso sintezės technologija leidžia vienam žmogui prabilti kito žmogaus balsu. Ši technologija gali pokalbio metu uždėti balso skambesio filtrą ir taip apgavikas per telefoną gali kalbėti tarsi kitas žmogus. Tokių skambučių jau sulaukia Jungtinės Amerikos Valstijų, Jungtinės Karalystės ir kitų šalių gyventojai.
Sukčiai nuolatos tobulėja, jų taktika išlieka ta pati – žaisti žmonių emocijomis. Kibernetinio saugumo bendrovės „F-Secure“ ataskaitoje teigiama, kad per 2025 metus dar labiau padažnės vagišių skambučiai, kuriose jie naudoja DI, tad reikės naujų, dar išmanesnių apsaugos priemonių. Ataskaitoje teigiama, kad sukčių DI balso klastotes būtų galima atpažinti naudojant garso analizės įrankius.
Pokalbio scenarijus
Skambučio metu apgavikas tyčia kelia paniką, nes tada asmuo neturi laiko mąstyti kritiškai ir pastebėti nenatūralų kalbėjimo būdą. Lietuviškai kalbantys sukčiai šiuo metu naudoja DI klastočių balso įrašus ir frazes, kurias jie pasiruošia iš anksto. Dėl to pirmosios dvi skambučio minutės yra ypač svarbios apgavikams, nes jų metu žmogus dažnai reaguoja taip, kaip vagišius tikisi.
Anot D. Povilaičio, jeigu žmogus įtaria, kad jam paskambino vagišius, kuris naudoja DI balso klastotę, verta sustoti ir padėti ragelį. Nesvarbu, kokia skubi atrodo situacija, naudinga pačiam susiekti su artimuoju žinomu telefono numeriu ir pasiteirauti apie neįprastą skambutį.
„Jei norite patikrinti, ar kalbate tikrai su tuo asmeniu, galite paklausti tokio dalyko, kurį žinotų tik jums artimas žmogus. Pavyzdžiui, pasiteirauti „koks jūsų tetos šuns vardas?“. Su šeimos nariais taip pat galite susitarti tam tikrą slaptažodį ar raktinę frazę, kurią žinote tik jūs“, – teigia kibernetinio saugumo ekspertas.
Sukčiai dažnai labai paviršutiniškai susipažįsta su žmonėmis, kuriuos ketina apgauti. Jie dažnai nežino, kokia asmens šeiminė padėtis, todėl greičiausiai vagišius nežinos ir visų artimųjų vardų. Tokie asmeniški klausimai arba susitartos raktinės frazės gali padėti atpažinti, ar skambina tikras žmogus, ar tik apgavikas kalba jo balsu.
Saugumas – kiekvieno rankose Virdžinijos Universiteto mokslininkų teigimu, dauguma DI įrankių mokosi atkartoti balsą iš viešų garso įrašų socialiniuose tinkluose. Kuo mažiau kokybiškų balso įrašų sukčius galės rasti, tuo sunkiau jam bus kokybiškai suklastoti žmogaus balsą ir skambučio metu apsimesti kitu asmeniu.
„Sukčių apgaulės tampa vis suktesnės, tad ir operatoriai imasi papildomų saugumo priemonių, kurios yra nuolatos tobulinamos. Vien per pirmąjį 2025 m. pusmetį „Telia“ jau sustabdė beveik 3 milijonus telefoninių sukčių skambučių. Tokius skambučius, ypač iš užsienio, sistema tikrina papildomais analizės filtrais, kurie padeda atpažinti vagišius“, – sako kibernetinio saugumo vadovas.
Kai žmogus praneša apie įprastą ar „išmanų“ sukčių skambutį, operatorius gali užfiksuoti telefono numerį, iš kurio skambino vagišius. Nuo metų pabaigos Lietuvoje operatoriai galės šia informacija pasidalinti tarpusavyje. Tai leis koordinuotai blokuoti sukčių bandymus susisiekti su vartotojais naudojant tą patį numerį, rašoma pranešime žiniasklaidai.
