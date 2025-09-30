Į Lrytas eterį grįžta tinklalaidė apie dirbtinį intelektą „DI ID. Kultūra“: gilinsis į kultūros srities inovacijas

Pirmojo sezono metu laidos vedėjas – Lrytas rubrikos „Mokslas ir IT“ redaktorius Adomas Rutkauskas – kartu su skirtingų sričių specialistais ieškojo atsakymų, kaip žmonės dirbtinį intelektą naudoja savo kasdienybėje, kartais net nesuprasdami, kad tai daro, kodėl ši priemonė pagreitina mokslo rezultatus ir palengvina kiekvieno mūsų buitį.
Viena iš labiausiai diskutuotinų temų, kalbant apie dirbtinį intelektą – kultūra ir menas. Ar čia įmanomos dirbtinio intelekto integracijos? Jei taip, kokios jos yra? Kur dirbtinis intelektas naudojamas kultūros įstaigose? Kaip dirbtinį intelektą naudoja menininkai? Ar tada jie gali būti vadinami menininkais? Šiuos ir daugelį kitų klausimų tinklalaidėje „DI ID. Kultūra“ kelsime naująjį sezoną.
„Dirbtinis intelektas – technologija, kuri daugiau ar mažiau palietė kiekvieną iš mūsų, ir neišvengiamai lies artimiausioje ateityje. Todėl norėdami suprasti šią technologiją ir jos sukeliamus pokyčius, tęsiame tinklalaidę „DI ID“ – ir šįkart gilinamės į kultūrinę bei intelektualinę erdvę: kaip DI keičia kultūrą, autorių teisių normas, meną ir kūrybą“, – sako laidos vedėjas A. Rutkauskas.
Pirmose laidose kalbėsimės su teisininku Andriumi Iškauku, besigilinančiu į autorių teises ir dirbtinio intelekto poveikį menininkams bei meno kūriniams, bus kalbama ir apie opius etinius klausimus.
Kitas laidos pašnekovas – Mantautas Krukauskas – kompozitorius, Operomanija, M.K.Čiurlionio operos „Jūratė“ kūrėjas. Šis kūrinys sukurtas dirbtinio intelekto pagalba, kaip vizija, ir neturi analogų.
Taip pat sezono laidose kalbinsime Antaną Skučą – animatorių ir dėstytoją. Jis yra vienas iš pirmųjų Lietuvoje eksperimentuojančių dirbtiniu intelektu sukurtų filmų srityje: šiais metais pristatytas filmas „M. K. Čiurlionis AI“, kuriame dirbtinis intelektas generuoja vizualus pagal Čiurlionio piešinių ir muzikos motyvus, tyrinėdamas automatizuoto kino kūrimo procesą.
Laida bus publikuojama kas antrą trečiadienį, 20 val., portale Lrytas, Lrytas Youtube kanale ir Spotify platformoje.
