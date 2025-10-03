Ar turėtume nerimauti, kad DI sukurs mirtinus biologinius ginklus?

„DI pažanga skatina proveržius biologijoje ir medicinoje, – sako „Microsoft“ vyriausiasis mokslo pareigūnas Ericas Horvitzas. – Su nauja galia ateina ir atsakomybė už budrumą.“
Jo komanda paskelbė tyrimą, kuriame nagrinėjama, ar DI galėtų sukurti baltymus, kurie veiktų taip pat kaip žinomi pavojingi baltymai, bet būtų pakankamai skirtingi, kad nebūtų pripažinti pavojingais. Komanda neatskleidė, kuriuos baltymus bandė pertvarkyti – dalis tyrimo buvo įslaptinta – bet tikriausiai tai buvo toksinai, tokie kaip ricinas, pagarsėjęs 1978 m. nužudyme, ir stiprus neurotoksinas botulinas.
Norint pagaminti daug baltymų – pavyzdžiui, botulino – reikia recepto: jį koduojančio DNR. Kai biologai nori gauti konkretų DNR fragmentą, jie paprastai užsako jį iš kompanijų, kurios specializuojasi gaminant bet kokius pageidaujamus fragmentus.
Dėl susirūpinimo, kad potencialūs bioteroristai galėtų užsisakyti receptus biologinių ginklų gamybai, kai kurios DNR sintezės įmonės savanoriškai tikrina užsakymus, siekdamos nustatyti, ar kas nors nebando pagaminti kažką pavojingo. Baltymai yra aminorūgščių sekos, o tikrinant nustatoma, ar aminorūgščių seka atitinka kokias nors „susirūpinimą keliančias sekas“, t. y. potencialius biologinius ginklus.
Tačiau naudojant DI teoriškai įmanoma sukurti baltymo versiją, kurios aminorūgščių seka skiriasi, bet kuri vis tiek atlieka tą pačią funkciją. E. Horvitzas ir jo kolegos tai išbandė su 72 potencialiai pavojingais baltymais ir parodė, kad tikrinimo metodai dažnai nepastebi šių alternatyvių versijų.
Tačiau „New Scientist“ rašo, kad tai nėra taip bauginančiai, kaip atrodo. Pirma, komanda iš tikrųjų nesukūrė perdirbtų baltymų dėl akivaizdžių priežasčių. Tačiau atskirame tyrime, atliktame anksčiau šiais metais, jie išbandė perdirbtas nekenksmingų baltymų versijas ir iš esmės nustatė, kad jos neveikia.
Antra, nors buvo bandyta surengti bioteroristinius išpuolius (nors ir labai nedaug), nėra pagrindo manyti, kad tai įvyko dėl savanoriškos skenavimo sistemos gedimo. Jau yra daug būdų, kaip ją apeiti nenaudojant DI perdarymų – pavyzdžiui, riciną galima gauti iš ricinmedžio, augančio daugelyje sodų. Šis tyrimas prilygsta įspėjimui, kad bankas gali būti apiplėštas pagal labai sudėtingą „Misija neįmanoma“ stiliaus planą, kai iš tiesų seifo durys yra tiesiog paliktos plačiai atidarytos.
Pagaliau, jei atmetam valstybių vykdomą terorizmą, nė vienam pavieniui bioteroristui niekada nepavyko nužudyti žmogaus naudojant baltymų pagrindu sukurtus biologinius ginklus. Japonijos sekta „Aum Shinrikyo“ bandė nužudyti žmones botulinu, bet pavyko tik cheminiais agentais. Ricinu užteršti laiškai, išsiųsti į Baltuosius rūmus, niekam nepadarė žalos. Remiantis aukų skaičiumi, šaunamieji ginklai ir sprogmenys yra žymiai pavojingesni nei biotoksinai.
Ar tai reiškia, kad galime nustoti nerimauti dėl DI sukurto biologinio ginklo? Ne visai. Nors E. Horvitzo tyrimai buvo skirti tik baltymams, didžiausią grėsmę kelia virusai, o DI jau yra naudojama virusų perprojektavimui.
Praėjusį mėnesį Stenfordo universiteto (JAV) komanda paskelbė savo darbo, kuriuo siekė pertvarkyti virusą, užkrečiantį E. coli bakteriją, rezultatus. Kaip ir pertvarkytų baltymų atveju, rezultatai nebuvo įspūdingi – iš 302 dirbtinio intelekto sukurto virusų tik 16 galėjo užkrėsti E. coli. Tačiau tai tik pradžia.
Paklaustas apie DI suprojektuotus virusus, Jamesas Diggansas iš DNR gamybos įmonės „Twist Bioscience“ (o taip ir E. Horvitzo komandos narys) sakė, kad lengviau aptikti DNR koduojančius virusus nei baltymus. „Sintezės atranka veikia geriau, kai informacijos yra daugiau, o ne mažiau. Taigi, genomo mastu tai yra neįtikėtinai informatyvu“ , – teigė jis.
Tačiau ne visos DNR gamybos įmonės atlieka šį patikrinimą, be to, rinkoje vis dažniau pasirodo staliniai DNR sintezatoriai. Kalbama apie dirbtinio intelekto priemonių, kurios atsisakytų kurti pavojingus virusus arba bandytų aptikti piktavališkus ketinimus, kūrimą, tačiau iki šiol žmonės surado daugybę būdų, kaip apeiti apsaugos priemones, skirtas, pavyzdžiui, užkirsti kelią dirbtiniam intelektui teikti bombų gamybos instrukcijas.
Bet reikia aiškiai pasakyti, kad istorija rodo, jog „laukiniai“ virusai kelia kur kas didesnį pavojų nei bioterorizmas. Nepaisant to, ką teigia dabartinė JAV administracija, įrodymai rodo, kad SARS-CoV-2 atsirado, kai šikšnosparnių virusas persikėlė į kitus laukinius gyvūnus, o tada – į žmones turguje, ir tai įvyko be laboratorijos pagalbos.
Be to, potencialūs bioteroristai galėtų padaryti neįtikėtiną žalą tiesiog išleisdami žinomą virusą, pavyzdžiui, raupus. Dėl daugybės spragų biologinių ginklų kontrolės pastangose, nėra didelio poreikio naudoti DI gudrybes, kad tokias apeitum.
Dėl visų šių priežasčių rizika, kad dirbtinio intelekto sukurti virusai bus paleisti artimiausiu metu, yra beveik nulinė. Tačiau ši rizika didės, nes įvairios technologijos toliau tobulėja, o COVID-19 pandemija parodė, kokią sumaištį gali sukelti naujas virusas, net jei jis nėra ypač mirtinas. Tad priežasčių nerimauti, deja, bet tik daugės.
Tyrimas paskelbtas žurnale „Science“.
Parengta pagal „New Scientist“.
